Поляки смогут прибывать в Беларусь без визы до 31 декабря 2022-го

Новости Беларуси. С 1 июля гражданам Польши будет разрешен безвизовый въезд в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 30 июня заявили в Госпогранкомитете нашей страны.

Такое решение принято главой государства для поддержания и развития добрососедских отношений. Безвизовый режим для поляков начнет действовать уже с 12 ночи 1 июля. Возможность приехать в Беларусь без оформления визы для поляков продлится до 31 декабря включительно. Напомним, с апреля 2021 года безвизовый режим начал действовать для граждан Литвы и Латвии.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

С 1 июля безвизовый порядок въезда и пребывания в Беларуси будет распространен и на граждан Польши. Решение о введении безвиза продиктовано поддержанием и развитием добрососедских отношений с сопредельными странами. До 31 декабря включительно граждане Польши смогут прибывать в Беларусь без визы в пунктах пропуска на белорусско-польском участке границы.