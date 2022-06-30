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Поляки смогут прибывать в Беларусь без визы до 31 декабря 2022-го

30 июня 2022 20:42
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Новости Беларуси. С 1 июля гражданам Польши будет разрешен безвизовый въезд в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Об этом 30 июня заявили в Госпогранкомитете нашей страны.  

Поляки смогут прибывать в Беларусь без визы до 31 декабря 2022-го-1

Такое решение принято главой государства для поддержания и развития добрососедских отношений. Безвизовый режим для поляков начнет действовать уже с 12 ночи 1 июля. Возможность приехать в Беларусь без оформления визы для поляков продлится до 31 декабря включительно. Напомним, с апреля 2021 года безвизовый режим начал действовать для граждан Литвы и Латвии.  

Поляки смогут прибывать в Беларусь без визы до 31 декабря 2022-го-4

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:  
С 1 июля безвизовый порядок въезда и пребывания в Беларуси будет распространен и на граждан Польши. Решение о введении безвиза продиктовано поддержанием и развитием добрососедских отношений с сопредельными странами. До 31 декабря включительно граждане Польши смогут прибывать в Беларусь без визы в пунктах пропуска на белорусско-польском участке границы.  

Поляки смогут прибывать в Беларусь без визы до 31 декабря 2022-го-7

Также гражданам Польши будет разрешено посещение пограничной зоны без пропуска. При въезде в Беларусь в пункте пропуска достаточно будет устно сообщить сотруднику погранслужбы о намерении посетить пограничную зону с указанием населенных пунктов и цели их посещения.  

Почему поляки охотнее лечатся в Беларуси, нежели на родине? Подробности здесь.  

# Беларусь-Польша # общество # Антон Бычковский # Александр Лукашенко # Фотофакт

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