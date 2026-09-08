Новости по тегу #Инна Адамович

Из нашей страны привезли около 20 книг и томов.
Посетителей ожидает насыщенная программа – более 10 тематических площадок, ярмарки, театральные и цирковые выступления.
Соответствующее распоряжение подписал Президент.
«Указом Президента Республики Беларусь от 5 октября 2023 года № 316 утвержден план мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков».
06 октября 2026 20:33
06 октября 2026 20:30
06 октября 2026 20:25
06 октября 2026 20:00
06 октября 2026 19:33
06 октября 2026 17:59
06 октября 2026 17:52
06 октября 2026 17:51