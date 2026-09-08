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Новости по тегу #Инна Адамович

В Санкт-Петербурге прошла передача белорусских книг музею блокады Ленинграда
08 сентября 2026 11:55

В Санкт-Петербурге прошла передача белорусских книг музею блокады Ленинграда

В Александрии 5 июля пройдёт республиканский праздник «Купалье»
24 июня 2025 13:35

В Александрии 5 июля пройдёт республиканский праздник «Купалье»

«Славянский базар в Витебске» пройдёт с 10 по 13 июля. Когда начнут продавать билеты?
01 апреля 2025 18:31

«Славянский базар в Витебске» пройдёт с 10 по 13 июля. Когда начнут продавать билеты?

Как в Беларуси отметят 80-летие Великой Победы? Рассказали в Министерстве культуры
19 февраля 2025 17:22

Как в Беларуси отметят 80-летие Великой Победы? Рассказали в Министерстве культуры

«Славянский базар в Витебске» в 2024-м соберёт представителей 33 стран
25 июня 2024 08:41

«Славянский базар в Витебске» в 2024-м соберёт представителей 33 стран

«Рассказать о каждом белорусе». Заглянули в закулисье концерта на День народного единства?
16 сентября 2023 20:10

«Рассказать о каждом белорусе». Заглянули в закулисье концерта на День народного единства?

«Все мечты должны сбываться в Беларуси». Праздничный концерт 30 июня откроет череду мероприятий ко Дню Независимости
30 июня 2023 06:38

«Все мечты должны сбываться в Беларуси». Праздничный концерт 30 июня откроет череду мероприятий ко Дню Независимости

Минск готовится отметить День Независимости. Марафон праздника начнётся уже 30-го числа
28 июня 2023 07:50

Минск готовится отметить День Независимости. Марафон праздника начнётся уже 30-го числа

Полонез Независимости и десятки патриотических пространств. Вот как Минск готовится к празднованию 3 июля
30 июня 2022 20:45

Полонез Независимости и десятки патриотических пространств. Вот как Минск готовится к празднованию 3 июля

Джаз, выставки и конкурсы. Что ещё будет проходить в Витебске во время «Славянского базара»?
15 июля 2021 09:27

Джаз, выставки и конкурсы. Что ещё будет проходить в Витебске во время «Славянского базара»?

«Красной нитью через все мероприятия будет проходить тема памяти героям-освободителям». Что запланировано на 9 Мая в Минске
06 мая 2021 12:28

«Красной нитью через все мероприятия будет проходить тема памяти героям-освободителям». Что запланировано на 9 Мая в Минске