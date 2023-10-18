Никита Рачиловский: ударил котенка, попало это в интернет – на пять лет иди в тюрьму

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте « Да!Но... » с Григорием Азаренком.

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Мы говорили про закон, нужно еще понимать, что еще есть нравственный закон…

Григорий Азаренок, СТВ:

У вас есть питомец?

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Да, есть кот, ему уже 18 лет, все хорошо. Так вот, есть нравственный закон, и любой законопроект пишется на основе справедливости и нравственных аспектах. Если человек адекватный, у него есть культура, духовность, он никогда не будет причинять вред окружающим и нашим братьям меньшим. Поэтому нужно понимать, что если этой культуры нет, то никаким законопроектом не поможешь. Безусловно, котов будут приводить, их никто не будет чипировать, они будут дома жить, их никто не будет регистрировать. Это нужно понимать.

За жестокое обращение с животными ответственность должна быть такая же, как за жестокое обращение с людьми. То есть не 30 базовых, а давайте сразу полноценно 300, давайте на пять лет в тюрьму, чтобы понимали, что животное – это священно, это наш младший друг, это те, кто был с нами на протяжении всей истории человечества, кто формировал культуру и помогал человечеству прийти к какому-то этапу развития. Ударил котенка, избил его, попало это в интернет – на пять лет иди в тюрьму, и на зоне из тебя животного и сделают, если ты считаешь, что можешь издеваться над беззащитными нашими братьями.

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