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Лукашенко встретился с премьер-министром Кыргызстана

30 сентября 2025 07:35
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Александр Лукашенко сегодня, 30 сентября, проведет ряд международных встреч, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко встретился с премьер-министром Кыргызстана-2

Во Дворец Независимости уже прибыл председатель Кабмина Кыргызстана Адылбек Касымалиев. Планируются и встреча с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. 

Поделимся подробностями в следующем выпуске новостей в 13:30. 

# Беларусь-Кыргызстан # Александр Лукашенко

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