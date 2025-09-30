Лукашенко встретился с премьер-министром Кыргызстана

Александр Лукашенко сегодня, 30 сентября, проведет ряд международных встреч, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко сегодня, 30 сентября, проведет ряд международных встреч, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворец Независимости уже прибыл председатель Кабмина Кыргызстана Адылбек Касымалиев. Планируются и встреча с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.
Поделимся подробностями в следующем выпуске новостей в 13:30.