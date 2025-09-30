Мультфильм про концлагерь «Озаричи» особо оценили на фестивале «Анимаёвка» – пообщались с мультипликатором

С 24 по 26 сентября в Могилеве прошел XXVIII Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка». Какой рекорд в этом году побил полюбившийся всем форум и кто получил гран-при, рассказала гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – мультипликатор национальной киностудии «Беларусьфильм» Юлия Пинцак. Юрий Царев, ведущий:

У нас мультики серьезные. «О чем молчат эти болота» – мультфильм сконцентрирован на самом животрепещущем моменте истории. Это концлагерь «Озаричи». Он особенно был отмечен на «Анимаевке».

Юлия Пинцак, мультипликатор национальной киностудии «Беларусьфильм»:

На самом деле, это была полная неожиданность. И я, и моя группа были очень рады высокой оценке на этом фестивале, потому что на этом фестивале было очень много работ, включая работы моих коллег.