Мультфильм про концлагерь «Озаричи» особо оценили на фестивале «Анимаёвка» – пообщались с мультипликатором

С 24 по 26 сентября в Могилеве прошел XXVIII Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка». Какой рекорд в этом году побил полюбившийся всем форум и кто получил гран-при, рассказала гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
В студии – мультипликатор национальной киностудии «Беларусьфильм» Юлия Пинцак.
Юрий Царев, ведущий:
У нас мультики серьезные. «О чем молчат эти болота» – мультфильм сконцентрирован на самом животрепещущем моменте истории. Это концлагерь «Озаричи». Он особенно был отмечен на «Анимаевке».
Юлия Пинцак, мультипликатор национальной киностудии «Беларусьфильм»:
На самом деле, это была полная неожиданность. И я, и моя группа были очень рады высокой оценке на этом фестивале, потому что на этом фестивале было очень много работ, включая работы моих коллег.
Юлия Пинцак:
Это была сложная тема. Это очень тяжелый материал, и очень много времени ушло на то, чтобы упростить его. Несмотря на то, что наш мультфильм рассчитан на все возраста, конечно, он в первую очередь сделан для ребенка. Мы его очень много упрощали, там было очень много подробностей, они были жуткие, и несмотря на то, что материал был упрощенным, все равно выглядел...
Александра Каштанова, ведущая:
Какая обратная связь от детей, которые уже посмотрели? Как аудитория реагирует?
Юлия Пинцак:
Их очень трогает этот материал.
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