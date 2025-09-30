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Мультфильм про концлагерь «Озаричи» особо оценили на фестивале «Анимаёвка» – пообщались с мультипликатором

30 сентября 2025 07:52
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С 24 по 26 сентября в Могилеве прошел XXVIII Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка». Какой рекорд в этом году побил полюбившийся всем форум и кто получил гран-при, рассказала гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии – мультипликатор национальной киностудии «Беларусьфильм» Юлия Пинцак.

Юрий Царев, ведущий:
У нас мультики серьезные. «О чем молчат эти болота» – мультфильм сконцентрирован на самом животрепещущем моменте истории. Это концлагерь «Озаричи». Он особенно был отмечен на «Анимаевке».

Мультфильм про концлагерь «Озаричи» особо оценили на фестивале «Анимаёвка» – пообщались с мультипликатором-2

Юлия Пинцак, мультипликатор национальной киностудии «Беларусьфильм»:
На самом деле, это была полная неожиданность. И я, и моя группа были очень рады высокой оценке на этом фестивале, потому что на этом фестивале было очень много работ, включая работы моих коллег. 

Мультфильм про концлагерь «Озаричи» особо оценили на фестивале «Анимаёвка» – пообщались с мультипликатором-4

Юлия Пинцак:
Это была сложная тема. Это очень тяжелый материал, и очень много времени ушло на то, чтобы упростить его. Несмотря на то, что наш мультфильм рассчитан на все возраста, конечно, он в первую очередь сделан для ребенка. Мы его очень много упрощали, там было очень много подробностей, они были жуткие, и несмотря на то, что материал был упрощенным, все равно выглядел...

Александра Каштанова, ведущая:
Какая обратная связь от детей, которые уже посмотрели? Как аудитория реагирует? 

Юлия Пинцак:
Их очень трогает этот материал. 

Подробности смотрите в видео.

# Беларусьфильм # Мультфильмы # Фестиваль # Юрий Царёв # Юлия Пинцак # Интервью # Александра Каштанова # Александр Меженный

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