Региональная журналистика молодеет. Как готовят подрастающее поколение СМИ?

Новости Беларуси. Современный и полезный контент. В Светлогорске прошло выездное заседание коллегии Министерства информации, его посвятили работе региональных СМИ с молодежной аудиторией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как в небольших редакциях растят новое поколение журналистов расскажет Анна Корольчук.

Заметка отвечает на три главных вопроса: Что? Где? Когда? От азов журналистики к собственным материалам. 19-й год в газете «Светлагорскiя навiны» работает молодежная редакция «New FISHки». Активным и творческим школьникам здесь помогают освоить профессию корреспондента и развить коммуникативные навыки.

Алика Селюк, учащаяся средней школы № 10 Светлогорска:

Здесь мне нравится общение с людьми, брать интервью, также мне нравится снимать всякие видеоролики в TikTok, Instagram.

Поплавать на байдарках, побывать на ферме и узнать больше о работе спасателей. Молодежь не только помогает писать статьи, но и снимает ролики для TikTok, ведет социальные сети. Увлечение находит продолжение в профессиональной жизни – спустя годы юные корреспонденты возвращаются в родную редакцию молодыми специалистами.

Алина Губко, ответственный секретарь редакции газеты «Светлагорскiя навiны»:

Я сама была выходец из этой редакции. Когда-то была маленькой рыбкой, которая превратилась в такого взрослого журналиста уже. В штате редакции работаю 10 лет, поэтому за тем, как вырастают наши рыбки во взрослых журналистов, тоже слежу сама. И знаете, есть действительно те, кто связывают свою профессию с журналистикой, возвращаются к нам в редакцию, становятся нашими коллегами, чему мы очень рады.

Новую смену взращивают и в телерадиокомпании «Гомель». В прошлом году редакция получила грант от Администрации Президента на открытие «Школы молодого журналиста». В первом потоке из 20 человек до выпускного дошла лишь половина. Самые перспективные сразу получили приглашение на работу. В этом году кроме профессии редактора молодежи предлагают освоить искусство видеосъемки и монтажа.

Александр Добриян, директор телерадиокомпании «Гомель»:

Региональная журналистика в Беларуси молодеет. У нас на телерадиокомпании «Гомель» сегодня работает почти 20 % молодежи в коллективе. И я думаю, что эта ставка сделана правильно, потому мы видим, что молодежь гораздо быстрее осваивает новые технологии, которые приходят в нашу индустрию.

Создание подобных школ в регионах – необходимость. Кадровый вопрос в медиа здесь стоит острее, чем в столице, а будущие «акулы пера» часто приходят работать в СМИ из других сфер. Сегодня, в век высоких технологий и молниеносной передачи информации, двери редакций как никогда открыты для поколения next.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Контент для молодежи создает в первую очередь сама молодежь. Людям старшего возраста сложно понять, каким языком говорит молодежь, какие темы их волнуют, какие приемы они применяют, в каких социальных сетях, кто у них кумиры. А вот когда о молодежи говорит молодежь, когда материалы на молодежную тематику или другую тематику готовят сверстники, тогда это получает максимально эффективно.

Первый шаг в этом направлении сделан: в Гомельском государственном университете имена Ф. Скорины со следующего года открывается специальность «журналистика».

Анна Корольчук, корреспондент:

Шла речь и работе корпоративных СМИ. События трехлетней давности подсветили недоработки этих изданий. Общественное мнение среди рабочей молодежи формировали альтернативные источники и экстремистские чаты. Пришло время делать работу над ошибками. В то время как охват аудитории у корпоративных медиа высокий.