Премьер Польши Туск: Европе грозит война нового типа против РФ

Польский премьер-министр Дональд Туск высказал мнение, что европейские страны могут оказаться вовлеченными в конфликт с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что задача лидеров Европы сейчас – донести до общества и западных союзников понимание того, что происходит. По его словам, поражение в этом конфликте будет иметь последствия для нынешнего и будущих поколений по всему миру.

«Мы этого не хотели, это иногда странно (осознавать – прим. ред), что это война нового типа, но это все равно война», – сказал он.

Туск также выразил обеспокоенность тем, что часть населения в разных странах не считает необходимым вмешиваться в ситуацию на Украине. В сентябре в Париже прошла встреча стран, готовых направить «коалицию желающих» в Украину после прекращения огня. В ответ Министерство иностранных дел России заявило, что размещение войск НАТО на территории Украины неприемлемо и может привести к резкой эскалации конфликта.

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