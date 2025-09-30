Минск принимает заседание Евразийского межправсовета! Узнали детали масштабных переговоров
Вопросы евразийской экономической интеграции сегодня, 30 сентября, обсуждают премьер-министры стран ЕАЭС. Заседание Межправительственного совета принимает Минск. Он неслучайно стал площадкой для принятия важных решений: 2025-й – Год председательства Беларуси в органах Евразийского экономического союза. В повестке заседания – самый широкий круг тем. И судя по первым заявлениям, ЕАЭС является наиболее продвинутым форматом экономической интеграции – стоит ожидать дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках стран «пятерки», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О деталях масштабных переговоров расскажет наш специальный корреспондент Глеб Прокофьев.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
В Национальной библиотеке проходит заседание Евразийского межправсовета в узком составе. Протокольная часть уже завершена, потому переговоры продолжаются без прессы, за закрытыми дверями. Обсудят и результаты плодотворной работы в Союзе. Взаимная торговля между государствами – членами ЕАЭС на протяжении 10 лет демонстрируют исключительно положительную динамику: с 2015-го внутренняя торговля выросла вдвое. По итогам минувшего года ее объем приблизился к 100 миллиардам долларов.
Напомним, что объединение стран-союзников создавалось с целью стабильного развития национальных экономик и упрощения товарооборота между ними. В союз входят Россия, Казахстан, Армения, Киргизия и Беларусь. Наша страна в 2025 году председательствует.
Основные приоритеты интеграции, обозначенные белорусской стороной, – это развитие технологического потенциала стран, повышение продовольственной безопасности, формирование общего пространства кооперационного взаимодействия союза, а также единого транспортного пространства. На правах председательствующей страны первым на заседании выступил белорусский премьер.
Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
Несмотря на то, что географический охват интеграционных объединений постсоветского пространства разный, проблемы и вызовы в экономиках наших стран одинаковые и решать их нужно сообща. Евразийский экономический союз является наиболее продвинутым форматом экономической интеграции, серьезным наднациональным функционалом. В этом заключается особая роль ЕАЭС как первопроходца, одновременно почетная и непростая.
В сегодняшней программе также заседание расширенным составом Евразийского межправительственного совета. Участие в нем принимают не только государства-участники, но и наблюдатели и страны-партнеры. По завершении масштабных переговоров стороны подпишут соглашения о совместных инициативах стран «пятерки» в разных областях.