Минск принимает заседание Евразийского межправсовета! Узнали детали масштабных переговоров

Вопросы евразийской экономической интеграции сегодня, 30 сентября, обсуждают премьер-министры стран ЕАЭС. Заседание Межправительственного совета принимает Минск. Он неслучайно стал площадкой для принятия важных решений: 2025-й – Год председательства Беларуси в органах Евразийского экономического союза. В повестке заседания – самый широкий круг тем. И судя по первым заявлениям, ЕАЭС является наиболее продвинутым форматом экономической интеграции – стоит ожидать дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках стран «пятерки», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. О деталях масштабных переговоров расскажет наш специальный корреспондент Глеб Прокофьев.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

В Национальной библиотеке проходит заседание Евразийского межправсовета в узком составе. Протокольная часть уже завершена, потому переговоры продолжаются без прессы, за закрытыми дверями. Обсудят и результаты плодотворной работы в Союзе. Взаимная торговля между государствами – членами ЕАЭС на протяжении 10 лет демонстрируют исключительно положительную динамику: с 2015-го внутренняя торговля выросла вдвое. По итогам минувшего года ее объем приблизился к 100 миллиардам долларов.

Напомним, что объединение стран-союзников создавалось с целью стабильного развития национальных экономик и упрощения товарооборота между ними. В союз входят Россия, Казахстан, Армения, Киргизия и Беларусь. Наша страна в 2025 году председательствует. Основные приоритеты интеграции, обозначенные белорусской стороной, – это развитие технологического потенциала стран, повышение продовольственной безопасности, формирование общего пространства кооперационного взаимодействия союза, а также единого транспортного пространства. На правах председательствующей страны первым на заседании выступил белорусский премьер.