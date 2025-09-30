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Около 200 человек сдадут первый экзамен для мигрантов в Беларуси

30 сентября 2025 07:17
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Испытание для тех, кто хочет работать водителем, продавцом, специалистом медицинского профиля и не только. Первый обязательный экзамен для иностранных работников, оценивающий знание белорусского или русского языка, состоится сегодня, 30 сентября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 200 человек сдадут первый экзамен для мигрантов в Беларуси -2

Для его прохождения зарегистрировались около 200 человек. Тест включает 20 вопросов – их разработали эксперты совместно с Республиканским институтом контроля знаний. Проверку проводит комиссия из преподавателей, представителей миграционных служб и Минтруда. Экзамен начнется в 11:00 по всей стране. 

Отметим, это не инновация Беларуси, а распространенная во многих странах практика. Она призвана гарантировать, что трудовые мигранты смогут свободно общаться и выполнять свои служебные обязанности без коммуникативных барьеров. На начальном этапе экзамен планируется проводить два раза в месяц. Периодичность будет корректироваться в зависимости от востребованности.

# Работа в Беларуси

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