В Борисовском районе реконструируют мемориальный комплекс «Брилёвское поле»

Именно здесь в 1812 году прошло одно из самых кровопролитных сражений против французской армии Наполеона. Место знаковое, популярно у туристов. В Год благоустройства мемориал обновили. Заменили тротуарную плитку. Особое внимание уделили озеленению территории и созданию подходов к каждому памятнику комплекса. Реконструкция идет в несколько этапов. В 2026 году планируется модернизация монументов.

Николай Карпович, председатель Борисовского райисполкома:

Мы планируем сделать площадь 900-летия возле нашего кафедрального собора. Благоустройство кинотеатра – тоже будет место притяжения. Дальше – парк борисовский. Начали уже реконструкцию определенных локаций. И, конечно же, надо нам не забывать свои исторические места, такие как «Брилевское поле». Этому «Брилевскому полю» памятник возвели более 60 лет назад. И, конечно же, время прошло, и уже была необходимость в его реконструкции. Одно из таких – это те дорожки, которые мы там заменили. Мы поменяли порядка 2 500 метров квадратных плитки. Она алого цвета, символизирует кровь, чтобы мы помнили и не забывали о тех временах.

Комплекс «Брилевское поле» был открыт в 1962 году на правом берегу Березины, напротив деревни Студенка. Именно в том месте, где отступающие французские войска форсировали реку, сегодня находится монумент.