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Неопознанный волосатый объект упал на ферму в Аргентине в городе Пуэрто-Тироль

30 сентября 2025 07:34
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Неопознанный волосатый объект упал на ферму в Аргентине в городе Пуэрто-Тироль-0

Загадочный цилиндр из углеродного волокна длиной 1,7 метра и диаметром 1,2 метра был обнаружен на ферме в аргентинском городе Пуэрто-Тироль. Об этом пишет РИА Новости.

Один конец оснащен клапанами, другой имеет отверстие в 40 сантиметров. Поверхность объекта покрыта черными волокнами, напоминающими волосы. На место происшествия прибыли экстренные службы, угроз выявлено не было, но объект был оцеплен. Предполагается, что это мог быть космический мусор, возможно, связанный с миссией SpaceX.

Ранее, в августе, в польском городе Аспен произошел взрыв неизвестного предмета. Были обнаружены фрагменты металла и пластика, пострадавших нет, но в домах были выбиты окна.

Фото: pixabay

# Наука

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