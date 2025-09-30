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На Земле началась мощная магнитная буря категории G3+

30 сентября 2025 07:44
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На Земле началась мощная магнитная буря категории G3+ -0

За последние три месяца была зафиксирована одна из самых мощных магнитных бурь за последнее время. Об этом пишет РИА Новости.

Индекс геомагнитной активности достиг 7,33, что соответствует уровню шторма G3+.

Последний раз подобное явление наблюдалось в июне после столкновения с солнечным протуберанцем. Повышенная солнечная активность создает проблемы в околоземном пространстве.

Магнитные бури могут вызвать сбои в работе систем энергоснабжения, связи и навигации, повлиять на миграцию животных и расширить зоны наблюдения полярных сияний. Влияние на здоровье человека пока не подтверждено.

Фото: pixabay

# Природные катаклизмы # Природные явления

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