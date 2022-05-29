«Продуктовый шлейф России». Как белорусы с нуля открыли производство и поехали покорять Москву

Новости Беларуси. Импортозамещение сейчас воспринимают как панацею от санкционных бед. В этом есть здравый смысл. Но эти программы родились не сегодня и даже не вчера, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Беларусь и Россия давно шли к взаимодополнению рынков. А сейчас, когда пришло время, пожинают плоды правильной экономической политики, основы которой были заложены еще в середине 1990-х, когда Минск и Москва пошли на стратегическое сближение. Как белорусские цыплята штурмуют российские прилавки. Подробнее здесь. С тех пор дорога на российский рынок для белорусов открыта. Из тех, кто рискнул и пошел покорять Москву, наше предприятие «Серволюкс». На рубеже 2014 они с нуля открыли производство в России и не прогадали. Сегодня белорусы ежегодно кормят почти 35 миллионов россиян. А главное – работают полностью на собственном сырье и ни от каких западных партнеров не зависят. Единственное мнение, которое их волнует, – это мнение покупателей.

Бизнес-контакты между Минском и Москвой не назовешь сугубо деловыми, скорее взаимодополняющими. Несмотря на периодические молочные и энергетические споры, количество совместных проектов не прекращает расти. Российские инвесторы ежегодно вкладывают в белорусскую экономику более 700 миллионов долларов. Но и наши предприниматели не спят. Только в Московской области работает более 150 предприятий с белорусским капиталом. Одно из таких – «Серволюкс Восток» – представительство крупнейшего агрохолдинга Беларуси.

Сергей Гладченко, заместитель генерального директора по продажам компании «Серволюкс»:

На определенном моменте мы поняли, наверное, это было в 2013-2014 году, что объем производства уже начинает превышать объемы потребления в стране. Это, в принципе, математические цифры, которые достаточно просто высчитываются, но стратегически понимали, что единоразовые сделки, которые мы на тот момент уже проводили с Россией, это был 2014-2015 год, в принципе возможны, но уже не так интересны. Задачи были такие: построить долгосрочные партнерские отношения, по крайней мере на первом этапе в Российской Федерации. В ЕАЭС на сегодня, я считаю, продовольственная безопасность на достаточно высоком уровне. Мы сами себя обеспечиваем мясом полностью, у нас уже есть избыток молока. Глобально он в этом году, может быть, не будет виден, но через два-три года точно.

Но если в Беларуси «Серволюкс» законодатель моды в мире полуфабрикатов, то в России оказался среди начинающих игроков. Настоящий экспресс-тест на прочность. Глубокая IT-интеграция в документооборот, новые правила спроса и предложения, да и сам покупатель иных нравов.