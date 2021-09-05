Политолог Василий Колташов об интеграции Беларуси и России: на первом месте экономический интерес людей

Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин 9 сентября проведут переговоры в Москве, после которых дадут пресс-конференцию. Встреча с российским коллегой, вопреки предсказаниям «доброжелателей», плановая и уже пятая в 2021 году. Тем не менее вокруг диалога президентов всегда поднимается информационный шум. Тем более, что на повестке встречи согласование союзных программ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Василий Колташов, политолог (Россия):

То, что для прозападной оппозиции Беларуси выглядит как сдача суверенитета, подчинение проклятому Кремлю и ненавистной России, на самом деле является сближением на административном уровне двух настолько родственных народов, что роднее, наверное, просто не может быть. В этой ситуации встает вопрос не только об экономической интеграции, дорожные карты подписываются, будут пущены в работу, здесь все будет нормально, но и о военно-политической интеграции. Причем прежде всего даже именно военно. Здесь вопрос обороноспособности, безопасности, защищенности и устойчивости системы как в Беларуси, так и в России. Он стоит необычайно остро. Я думаю, что мы получим довольно серьезную военную интеграцию, притом что белорусские вооруженные силы будут гораздо лучше теперь обеспечиваться на военно-техническом уровне, может, даже в отношении довольствия мы получим какую-то единую систему в Союзном государстве. Я предполагаю такое.

Так как мы знаем, что в экономической сфере у нас, наконец, для меня это большая радость, пошел процесс создания общих структур экономических, которые включают белорусские, российские предприятия, обеспечивают нам сохранение и укрепление технологических цепочек, товарных цепочек, управленческих. На управленческом уровне возникают те самые структуры, которые просто жизненно необходимы для международной конкуренции. Одна из проблем белорусской экономики состояла в том, что с точки зрения современной международной конкуренции (она не так велика, самое главное – не так велики предприятия), чтобы получать рынки, большие рынки, удерживать эти рынки, теснить западных друзей с их интересными аппетитами, для этого нужно иметь более крупные структуры. Это к вопросу о том самом якобы потерянном суверенитете, тем более что суверенен народ, на первом месте в этом деле экономический и материальный интерес людей, а материальные интересы людей здесь, мне кажется, учтены, потому что объединение наших экономик и объединение определенных зон административных обеспечит устойчивость экономической системы, а в дальнейшем рост и развитие.

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