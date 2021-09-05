«Вопросы политические будут убраны». Что обсудят Лукашенко и Путин на переговорах в Москве?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин 9 сентября проведут переговоры в Москве, после которых дадут пресс-конференцию. Встреча с российским коллегой, вопреки предсказаниям «доброжелателей», плановая и уже пятая в 2021 году. Тем не менее вокруг диалога президентов всегда поднимается информационный шум. Тем более, что на повестке встречи согласование союзных программ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Владимир Киреев, политолог (Россия):

Экономика, может, вопросы безопасности, потому что сейчас начинаются учения «Запад-2021», будут обсуждаться вопросы политического давления со стороны Запада, поиска экономических партнеров для Беларуси, потому что необходимо диверсифицировать потоки товаров. Вопросы политические будут убраны, не будут подниматься. Они напряжение вызывают, их просто уберут, чтобы не создавать лишних проблем и в без того сложной политической ситуации, спровоцированной внешнеполитическим международным давлением со стороны Евросоюза и США, прямо скажем – блока НАТО. Вопрос независимости Беларуси, ее суверенитета является практически неподнимаемым на данный момент. Ожидать изменений на очередной встрече, которых происходит огромное количество между Лукашенко и Путиным, не приходится. Я думаю, что люди, которые высказывают такие предположения, опасения или надежды, занимаются самообманом. Ожидать продвижение вопроса по более тесной интеграции России и Беларуси, на мой взгляд, не приходится.

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