Директор Центра изучения перспектив интеграции: это сближение России и Беларуси, но не поглощение одной страны другой

Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин 9 сентября проведут переговоры в Москве, после которых дадут пресс-конференцию. Встреча с российским коллегой, вопреки предсказаниям «доброжелателей», плановая и уже пятая в 2021 году. Тем не менее вокруг диалога президентов всегда поднимается информационный шум. Тем более, что на повестке встречи согласование союзных программ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сергей Рекеда, директор Центра изучения перспектив интеграции (Россия):

Это безусловное сближение России и Беларуси в экономической сфере, но не поглощение одной страны другой, потому что наднациональные политические институты не создаются, не переводятся политические функции с национального уровня на наднациональный, поэтому на основе всего вышесказанного речь, конечно, о включении Беларуси в состав России не идет. Это нормальный процесс синхронизации экономических механизмов между странами, которые заинтересованы в наиболее эффективном сотрудничестве.

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