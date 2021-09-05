Азарёнок: Вячорка сожрёт любого, когда почувствует выгоду

Новости Беларуси. Авторская журналистика в программе «Неделя» на СТВ. Григорий Азаренок и его воскресная рубрика «Паноптикум». Подробнее в видеоматериале.

Григорий Азаренок, СТВ:

В 1812 году, когда развратные французы пришли в целомудренную Беларусь, они принесли с собой и нравы, и болезни, в основном срамные. Так появилась позорная хворь – прансы. От слова франсы. Триппер по-научному. Европа то и дело стремится заразить нас своими позорными недугами. И с некоторыми иногда получалось. Так на нашей земле появилось срамное существо – Франак Винцукович Вячорка. Григорий Азаренок:

Нюня, плакса и лентяй, он никогда не учился, все детство проведя в тусовках БНФ. Был он склонен к европейским позорным нравам и однажды-таки получил кличку Прансы, так как почти всех молодых змагарских активисток постепенно заразил триппером. Болезнь прогрессировала, и потом у него появилась новая кличка Краник. И правда, поток бреда из его лощеной мордочки только на болезнь и можно списать. Но как он поднялся? Как карабкался наверх змагарской пирамиды? Франак Винцукович Вячорка очень хотел хорошо жить, отъесть лоснящиеся щеки и боевое пузо. И он пошел к американцам. Там он старательно выполнял любое распоряжение. Не было тех туфель, которые бы он не облизал. И постепенно прибрал под себя все гранты.

Григорий Азаренок:

На них он в свое время даже снял кино. Дело в том, что государство призвало его в армию. Сказать, что служил он в курортных условиях – ничего не сказать. Но Прансы хотел реализовать свои фантазии. Он мечтал, чтобы его постоянно били в туалете. И когда этого не случилось – снял про это кино. Никто его не смотрел, я и останавливаться на этом не буду. Но образ мученика для западных пиарщиков был сделан. И он стал расти дальше. Завладел норой под названием «Департамент социальных сетей Белорусской службы «Радио Свобода». Достаточно сказать, что это американская пропагандистская структура, получающая деньги из Госдепа США, а фактическое руководство осуществляет ЦРУ.

Григорий Азаренок:

Наконец, получил кормушку. И стал превращаться в крысиного короля. Распределял деньги для змагаров. Чтобы вы понимали, рядовой сотрудник «Нашай Нівы», например, получает около 700 евро. А вот те, кто трудится под боком у Вячорки – там можно надеяться на суммы до 5 000 тысяч евро. И всем этим стал заправлять мелкий царек. Он распределял деньги, он распоряжался блогерами, он решал, кого приблизить, а кого отдалить от кормушки. Уже давно не секрет, что в чате «Лав-хата» он был главным распределителем ролей. И что же? Он всех кинул. Лосик сидит, Протеза фактически выкинули из самолета, чтобы запустить санкционный обвал. Одна истеричка Мотолько все еще в обойме, но это пока что. Вячорка сожрет любого, когда почувствует выгоду.

Григорий Азаренок:

А потом ему подарили дамочку. Она ничего не понимала, не соображала, в слезах и стрессе потеряла связь с реальностью. И крысиный король ее обнял, утешил, переодел и сделал своей избранницей, наделив ее прансами. Все понимают, что любовные отношения Вячорки и Тихановской – еще один крючок, которым он ее удерживает и манипулирует. Никаких чувств, Света, он к тебе не испытывает. Он жаждет одного – денег и власти. Он мечтает из бутафорского короля стать белорусским Президентом. Когда он обнимает тебя, он думает только об этом. Ты и сама догадалась, хоть и до тебя долго доходит. Алёна Дзиодзина: судя по интервью, самой желанной фантазией Вячорки остаётся крах экономической системы в Беларуси