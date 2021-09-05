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Уже пятая встреча в этом году. О чём будут говорить Лукашенко и Путин в Москве?

05 сентября 2021 16:47
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин 9 сентября проведут переговоры в Москве, после которых дадут пресс-конференцию. Встреча с российским коллегой, вопреки предсказаниям «доброжелателей», плановая и уже пятая в 2021 году. Тем не менее вокруг диалога президентов всегда поднимается информационный шум. Тем более, что на повестке встречи согласование союзных программ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Уже пятая встреча в этом году. О чём будут говорить Лукашенко и Путин в Москве?-1

Углубление интеграционных процессов Беларуси и России уже избитая тема для спекуляции. 1 сентября, общаясь с журналистами, Александр Лукашенко прокомментировал пресловутый вопрос о «потере суверенитета».

Лукашенко о Союзном государстве: «Нет необходимости сегодня разрушать суверенитет и независимость»

Уже пятая встреча в этом году. О чём будут говорить Лукашенко и Путин в Москве?-4

О чем планируют говорить Президенты, пресс-службы глав государств пока не сообщают. Но политологи очерчивают круг тем, исходя из внешнеполитической ситуации, заявлений дипломатов и информации о недавнем разговоре Александра Лукашенко и Владимира Путина (телефонном), о котором мы уже вспоминали. А стало быть, в Москве речь пойдет и о создании общих рынков энергоресурсов и транспорта, унификации налогового и таможенного законодательства, а также о переходе к единой промышленной и сельскохозяйственной политике.

Уже пятая встреча в этом году. О чём будут говорить Лукашенко и Путин в Москве?-7

Напомним, стороны обсуждают интеграцию двух стран с 1999 года. Именно белорусский Президент был сторонником экономического сближения и синхронизации законодательства в рамках Союза. Три года правительство и специалисты плотно работали над дорожными картами, которые впоследствии трансформировались в Союзные программы. Сегодня процесс вышел на финишную прямую. Во время прошлого визита Александра Лукашенко в Россию в середине июля лидеры договорились окончательно согласовать и подписать документы осенью на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

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# Международное сотрудничество # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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