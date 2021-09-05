Уже пятая встреча в этом году. О чём будут говорить Лукашенко и Путин в Москве?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин 9 сентября проведут переговоры в Москве, после которых дадут пресс-конференцию. Встреча с российским коллегой, вопреки предсказаниям «доброжелателей», плановая и уже пятая в 2021 году. Тем не менее вокруг диалога президентов всегда поднимается информационный шум. Тем более, что на повестке встречи согласование союзных программ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Углубление интеграционных процессов Беларуси и России уже избитая тема для спекуляции. 1 сентября, общаясь с журналистами, Александр Лукашенко прокомментировал пресловутый вопрос о «потере суверенитета». Лукашенко о Союзном государстве: «Нет необходимости сегодня разрушать суверенитет и независимость»