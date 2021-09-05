«Это правильное решение». Почему в Пожежине закрыли школу?

Новости Беларуси. Школа Пожежина Малоритского района в 2021 году не услышала первый звонок. Избавимся от эмоций. Грустно, но очень показательно. Базовая школа, рассчитанная на 320 детей, в последний год принимала лишь 17 учеников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А для них трудился целый педколлектив – 21 специалист.

Фактически репетиторство за государственный счет. Это если не брать во внимание все расходы на содержание здания. Решение о расформировании приняли в июне. Бывший директор Нина Сирота проработала здесь 26 лет, ностальгии не избежать.

Нина Сирота, бывший директор Пожежинской базовой школы:

Пустая школа, холодно стало. Потому что нет детского тепла. Это была семья, потому что переживали за каждого ребенка родители, учителя, дети, техперсонал, были все за одно.

А теперь к цифрам. Три населенных пункта в радиусе 6 километров – это 489 человек. Но среди них едва ли наберется 24 школьника. Тенденция к снижению количества детей в школе наблюдалась на протяжении последних 10 лет. Демографический реверанс диктует свои правила. Но главный принцип школьной оптимизации – рациональность. Дальнейшей судьбой добротного здания в деревне с хорошим спортзалом, качественной столяркой уже озаботились местные власти.

Нина Сирота:

Это правильное решение. На такое количество детей содержать такое учреждение образования, мы все понимаем. Весь коллектив понимает этот вопрос. Хотелось бы, чтобы снова звучали голоса детей, возможно, через оздоровительный лагерь. Может, еще что-то продумают. Чтобы это здание жило. Больно, когда живешь в этой деревне, смотреть, как будет зарастать и рушиться здание. Это будет очень больно для всех. Хотелось бы, чтобы село жило, надо, чтобы это здание жило.

Для местных детей с этого года организовали подвоз в школу в Великорите, что в 7 километрах. А всем учителям предложили новые рабочие места, часть вышла на пенсию. В великоритской школе сегодня учатся 86 детей, в первый класс пошли 13 учеников. Она хотя и меньше прежней по размеру, но в идеальном состоянии. Реконструкция прошла в 2008 году, есть все условия для учебы.

София Резанович, ученица Великоритской средней школы:

Все хвалили эту школу, кто из Пожежина, 10-11 класс, выпускники, они говорили, что хорошая школа. Даже некоторые учителя похожи с нашими старыми в плане отношения. Будем привыкать.

Ирина Наркевич, директор Великоритской средней школы:

У нас установлен график. Мы не только из этой деревни подвозим. Есть Антоново, Печки, Гусак. Подвоз с 7 утра начинается. Установлен график, согласованный с ГАИ, с отделом по образованию. Все родители оповещены, дети, они знают. Каждому свое время. Все налажено, пока сбоев нет.

В этом учебном году на школьных автобусах к знаниям добираться будут около 56 000 учеников по всей стране. «Образовательный» автопарк – больше 1 500 автобусов. По сути, такая логистика – дело привычки для родителей, дисциплинирующая пилюля для детей, сэкономленные деньги для системы образования.