Политолог Вадим Елфимов: Президент взывает к здравому смыслу европейских политиков, но пока симптомов того, что услышан, нет

Новости Беларуси. На границе отмечается серьезное наращивание военной силы со стороны Польши. К ним присоединяются и военные других стран – участниц НАТО. Чего ожидать от таких маневров и что может заставить прекратить эскалацию конфликта? Об этом поговорили в студии программы Новости «24 часа» на СТВ с политологом Вадимом Елфимовым. Нас хотят прогнуть, напрячь, но мы сохраняем стабильность, спокойствие Ольга Шерснева, СТВ:

Добрый вечер. На границе мы видим серьезное наращивание военных со стороны Польши, к ним подключаются другие военные стран НАТО. О чем это говорит?

Вадим Елфимов, политолог:

О том, что это для нас с вами добрый вечер, а для этих военных, беженцев – нет. Ситуация развивается не по самому лучшему сценарию. Нас хотят прогнуть, напрячь. Но в этом смысле мы сохраняем стабильность, спокойствие и смотрим на эту ситуацию с точки зрения анализа возможных вариантов развития событий. К сожалению, этих вариантов становится все меньше и меньше. Какого-то мирного разрешения этого конфликта миграционного я уже практически не вижу. Притом что наш Президент прилагает все необходимые усилия, заявляет, что белорусская сторона ни в коем случае никогда не кинет этих людей, не бросит их. Но ведь они идут не в Беларусь, они идут в Германию, это не наша проблема. Нас заставляют заниматься проблемами Европейского союза. А со стороны Европейского союза никакой помощи. Мало того, нагнетание обстановки. Упомянули, что уже военных подгоняют все больше и больше. Там их уже почти 30 тысяч. Это польские военные, британские, какие-то еще. Чем это закончится – неизвестно. Но саму миграционную проблему никто в Европейском союзе решать не хочет. Как говорится, мяч на их половине футбольного поля этой страшной геополитической игры. «Американцы начинают понимать, что это просто бессмысленно – палят деньги» Ольга Шерснева:

Президент посетил лагерь с беженцами. О чем говорит этот факт? Другие лидеры могли бы сделать то же самое или нет? Вадим Елфимов:

Наверное, могли бы. Больше того, обязаны были сделать. Они не хотят эту проблему решать. Да и Президент наш это отметил, что никто не хочет это решать, взвалили на наши плечи. Эту проблему создали нам, мы давайте будем ее разрешать. Конечно, Президент как человек отзывчивый, душевный, ответственный поехал туда, где самое острое, больное место сегодня. В первую очередь надо было успокоить самих этих беженцев, дать им какую-то перспективу и еще раз убедить в том, что белорусская власть их не бросит. Какое бы развитие событий ни происходило, как сказал Президент, мы ни в коем случае не будем играть за счет их судеб, за счет их человеческой судьбы.

Ольга Шерснева:

Президент неоднократно заявлял, что американцы используют эту ситуацию в своих целях, создают напряжение. Что может заставить их прекратить эскалацию? Вадим Елфимов:

Только если они опять убедятся в том, что это бесполезно. Вот как 20 лет Беларусь находится под давлением, под санкциями. В конечном счете американцы начинают понимать, что это просто бессмысленно – палят деньги. Но в данном случае они денег не тратят, в этом опасность ситуации. Президент тоже упомянул о том, что Беларусь уже потратила примерно 16 миллионов долларов на содержание этих бедных людей. А Европейский союз, куда они и стремятся, ничего не выделяет. Опять хотят обойтись за наш счет. Я думаю, что американской стороне, конечно же, издалека на это можно смотреть вообще сквозь пальцы. Президент не зря обратился именно к европейцам: смотрите, друзья, вы наши соседи, если американцы устроят нам тут какую-то проблему, не дай бог войнушку, это будет наша общая проблема, а не американская. Опять же, Президент взывает к здравому смыслу европейских политиков. Но пока симптомов того, что услышан он был этими политиками, пока еще нет. Высший суд расставит все по своим местам, но нам главное сегодня не ответственность распределить, а решить проблему Ольга Шерснева:

В ФРГ сменился канцлер (8 декабря он вступит в должность). Как вы считаете, как новое правительство отреагирует на этот миграционный кризис? Как будут реагировать? Вадим Елфимов:

Сам факт того, что именно Меркель выходила на Лукашенко (телефонный разговор), с одной стороны подтверждает, что какие-то отношения между этими двумя лидерами есть. Это два политических тяжеловеса, так скажем, и в Германии, и в Беларуси. Но слабость позиции Меркель в том и заключается, что она уходящая, как говорят на Западе, «хромая утка». И этим может воспользоваться вновь обретенная коалиция правительственная, социал-демократическая, сказать: а это проблемы были Меркель, о чем она там говорила, но не наши, мы не будем это решать. Здесь может быть еще один момент для затягивания этой всей истории. И в этом неприятный момент, потому что недоговороспособны западные страны во всех отношениях. Мало того, они еще друг друга, все свои позиции меняют, как в каком-то цирке шапито, а в конечном счете непонятно, с кем иметь дело.