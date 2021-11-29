«Дома очень скучно, хочется пообщаться». Как инвалиды проходят трудовую реабилитацию в Клецком районе?
Новости Беларуси. В Минской области процент безработицы составляет 0,1. Самый низкий уровень – в Минском, Червенском, Логойском и Дзержинском районах. С начала 2021 года содействие в трудоустройстве оказано более чем 13 тысячам граждан. В службу занятости Минской области обратились свыше 290 инвалидов и многие нашли работу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Как проходят трудовую реабилитацию в Клецком районе – в материале Анны Куртасовой.
Татьяна Груша – инвалид II группы. Несмотря на физически ограниченные возможности, у нее безграничное желание заниматься любимым делом. Сейчас Татьяна на трудовой реабилитации в Клецком территориальном центре социального обслуживания населения. Она – руководитель фотокружка. Учит воспитанников видеть красоту через объектив.
Татьяна Груша, руководитель кружка Клецкого территориального центра социального обслуживания населения:
Работа мне моя очень нравится, потому что, находясь дома, инвалидам очень скучно, хочется пообщаться с кем-то. Здесь приятный коллектив, интересные ребята приходят заниматься. Я являюсь педагогом по образования, мне работа с детьми очень близка. Здесь мне предложили такую должность, ну естественно, я согласилась.
К Татьяне Груше ходят по 8-10 человек. На занятиях молодые люди делают фотоснимки, презентации и альбомы. Чаще всего уроки проходят на свежем воздухе. Посещают архитектурные и исторические места. Каждый момент не просто остается в памяти – ни одна поездка не обходится без стоп-кадров.
– И улыбнулись!
Анджей Иваней:
Мы берем фотоаппарат, фотографируем природу, как ездим в поездку. Жировичи, примерно, в Несвиж, Барановичи.
Подробнее в видеоматериале.