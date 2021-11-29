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«Дома очень скучно, хочется пообщаться». Как инвалиды проходят трудовую реабилитацию в Клецком районе?

29 ноября 2021 14:44
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Новости Беларуси. В Минской области процент безработицы составляет 0,1. Самый низкий уровень – в Минском, Червенском, Логойском и Дзержинском районах. С начала 2021 года содействие в трудоустройстве оказано более чем 13 тысячам граждан. В службу занятости Минской области обратились свыше 290 инвалидов и многие нашли работу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Дома очень скучно, хочется пообщаться». Как инвалиды проходят трудовую реабилитацию в Клецком районе?-1

Как проходят трудовую реабилитацию в Клецком районе – в материале Анны Куртасовой.  

«Дома очень скучно, хочется пообщаться». Как инвалиды проходят трудовую реабилитацию в Клецком районе?-4

Татьяна Груша – инвалид II группы. Несмотря на физически ограниченные возможности, у нее безграничное желание заниматься любимым делом. Сейчас Татьяна на трудовой реабилитации в Клецком территориальном центре социального обслуживания населения. Она – руководитель фотокружка. Учит воспитанников видеть красоту через объектив.  

«Дома очень скучно, хочется пообщаться». Как инвалиды проходят трудовую реабилитацию в Клецком районе?-7

Татьяна Груша, руководитель кружка Клецкого территориального центра социального обслуживания населения:  
Работа мне моя очень нравится, потому что, находясь дома, инвалидам очень скучно, хочется пообщаться с кем-то. Здесь приятный коллектив, интересные ребята приходят заниматься. Я являюсь педагогом по образования, мне работа с детьми очень близка. Здесь мне предложили такую должность, ну естественно, я согласилась.  

«Дома очень скучно, хочется пообщаться». Как инвалиды проходят трудовую реабилитацию в Клецком районе?-10

К Татьяне Груше ходят по 8-10 человек. На занятиях молодые люди делают фотоснимки, презентации и альбомы. Чаще всего уроки проходят на свежем воздухе. Посещают архитектурные и исторические места. Каждый момент не просто остается в памяти – ни одна поездка не обходится без стоп-кадров.  

– И улыбнулись!  

«Дома очень скучно, хочется пообщаться». Как инвалиды проходят трудовую реабилитацию в Клецком районе?-13

Анджей Иваней:  
Мы берем фотоаппарат, фотографируем природу, как ездим в поездку. Жировичи, примерно, в Несвиж, Барановичи.  

Подробнее в видеоматериале.  

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Анна Куртасова # Фотофакт

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