Эксклюзива хватает. Вот как создают ёлочные игрушки на фабрике

Новости Беларуси. Стрелки бегут вперед. До Нового года месяц. Город перевоплощается в волшебную планету. А на фабрике елочных игрушек праздник круглый год. Огромная команда. Нет. Штат эльфов. Трудятся, чтобы в каждом доме прописались свои «светлячки». В центре внимания хозяин года – тигр. Цирковой. Дикий. Домашний, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Елизавета Сосновская, художник:

У нас есть разные коллекции тигров. Этот тигр сделан на шарике из стекла. Налепок – это барельеф, объемный. Это форма силиконовая, в нее закладывается специальный пластик, который сохраняет фактуру, чтобы был виден носик.

Мария Алехнович, художник-аэрографист:

В баллон с компрессором набирается воздух, после чего он проходит по шлагу. За счет давления воздух распыляется на фигурку. В зависимости от сложности фигурки от 150 до 300 штук в день. Сначала они распыляются на аэрографе, заносятся на окунку, после чего расписываются и потом уже лакируются.

Ксения Горест, художник:

Моя задача состоит в том, чтобы брать уже почти готовый продукт и добавлять к нему детали: глаза, нос, усы, когти. Это акриловые краски, они безопасны, с ними очень удобно работать, потому что они хорошо ложатся на поверхность игрушки.

Талисман в лапах. На столичной мануфактуре стеклянные формы не выдувают. Заказывают, как блок бумаги, и создают чудо-лэнд. На елочных шарах клубится дым из избушек, мчит тройка с бубенцами. Сияют рождественские сценки и шумят Колядки. В мозговом штурме участвуют все художники. Особая гордость – игрушки из поликерамики. Она не такая хрупкая, как стекло. Зато позволяет создать живые динамичные формы. С ними легко расправить крылья за мечтой. Елизавета Сосновская:

В руке ее тяжелее разломать, у нее очень красивая текстура, фактура. Все детали мы можем пощупать, она очень тактильная игрушка. Сначала может отлепиться модель из пластилина, отсканировать ее в специальной программе, и уже можем подшлифовать и доработать. На 3D-принтере делаем исходную фигуру, заливаем ее специальным составом, из чего делается форма. Так и получается.

Ретро-стиль – один из любимых. Засахаренные шишки, милые домики, забавные снеговички – беспроигрышный гардеробчик для елки. В искрящийся топ вошли индийские слоны, котэ, которые роняли елку, и трогательные медальоны.

Елена Грицук, главный художник:

Мы любим добавлять свои рисунки, сюжеты, это помогает разбавлять елку чем-то неперегруженным, сейчас мода на маленькие елки, и эти медальоны легко вписываются в маленькие размеры. Поэтому они очень нравятся людям. Что-то похоже на сюжеты открыток советских. Из новинок еще кукушка, часы поликерамические. Совершенно новые, их пока нет в продаже, но мы планируем их сделать.

Елена Гаркач, укладчик-упаковщик:

Коты Матроскины, Айболиты, оленята Бэмби и герои других различных мультфильмов, которые будут нравиться детям. Также есть в ассортименте оловянные солдатики, Щелкунчики. Эксклюзива на складе хватает. Здесь ежедневно упаковывают до 400 сюрпрайзов. Причем приземляются они не только на белорусских елках, но и улетают в Россию, США и другие страны. И все благодаря идейному вдохновителю фабрики Андрею Бегуну. Его страсть к путешествиям и коллекционированию игрушек переросла в дело жизни. Елена Грицук:

Следующий символ будет кролик. Начинаем уже подготавливать следующие образцы. Ксения Горест:

Мне приятен тот факт, что эти игрушки после попадут в дома к людям, будут висеть на елках и приносить им радость.

Дизайнеры ГУМа также транслируют рождественскую атмосферу. Витрины сияют в звездной россыпи и световых дождях. 70-летие универмага стало главной музой. Кадры хроники окунают в послевоенный Минск. Параллели с современностью восхищают. Во все времена люди готовились к празднику и стояли в очередях за подарками. Нашей съемочной группе удалось попасть в закулисье. Последние штрихи – и белорусские бренды от одежды до косметики предстанут во всей красе.

Алена Вильданова, дизайнер второй категории:

Одну витрину мы придумали сделать с перевернутыми елочками маленькими. В традиционных цветах все – золотой, белый, красный. Световые фигуры сделаны из поликарбоната со световым контуром, это тоже наш дизайн весь. В основном будут елки-венки, люди фотографируются, у нас фотозона будет между первым и вторым этажом на главной лестнице, там сейчас стоит фоторамка к 70-летию, будет добавляться новогодняя атрибутика Санта Клаус будет, Дед Мороз.