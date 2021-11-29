Они хотят носить форму. В Минске в 116-й школе старшеклассников приняли в правовой класс

Новости Беларуси. В 116-й школе состоялось торжественное посвящение в правовой класс. Оно по традиции проходит в ноябре, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В 116-й школе состоялось торжественное посвящение в правовой класс. Оно по традиции проходит в ноябре, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В мероприятии приняли участие ребята, которые хотят связать свою жизнь с правоведением. Они впервые в парадной официальной форме. Поздравить ребят приехали сотрудники Академии МВД, Департамента охраны и Фрунзенского РУВД.
Старшеклассникам торжественно вручили билеты объединения «Юные друзья милиции». Слова напутствия прозвучали и от бывших выпускников правовых классов – нынешних курсантов Академии МВД. В 2021 году школа и столичное управление охраны подписали договор о сотрудничестве.