Они хотят носить форму. В Минске в 116-й школе старшеклассников приняли в правовой класс

Новости Беларуси. В 116-й школе состоялось торжественное посвящение в правовой класс. Оно по традиции проходит в ноябре, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В мероприятии приняли участие ребята, которые хотят связать свою жизнь с правоведением. Они впервые в парадной официальной форме. Поздравить ребят приехали сотрудники Академии МВД, Департамента охраны и Фрунзенского РУВД.