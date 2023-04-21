«Для любителей призраков». Какие мистические места есть в Беларуси?

Лето не за горами, а это значит, что совсем скоро все семьи озадачатся, где же провести отпуск. Туроператоры предлагают Турцию, Египет, Грузию, но это, во-первых, дорого, а во-вторых, далеко. Почему бы не рассмотреть Беларусь? К тому же в этом есть свои плюсы. Например, можно легко и просто добраться в любую точку нашей страны. А еще у нас достойная архитектура – замки, костелы, крепости и даже средневековые руины. О том, куда отправиться в путешествие, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Где у нас можно услышать, увидеть призраков? Может быть, есть какие-то таинственные места?

Елена Алинская, экскурсовод:

Гуляя по парку несвижского заповедника, можно встретить Черную Пани Несвижа. Юлия Самусенко:

Я гуляла, честно вам скажу, не довелось, не встретились. Елена Алинская:

А можно. Юлия Самусенко:

В определенное время, может быть как-то. Это все?