«Для любителей призраков». Какие мистические места есть в Беларуси?
Лето не за горами, а это значит, что совсем скоро все семьи озадачатся, где же провести отпуск. Туроператоры предлагают Турцию, Египет, Грузию, но это, во-первых, дорого, а во-вторых, далеко. Почему бы не рассмотреть Беларусь? К тому же в этом есть свои плюсы. Например, можно легко и просто добраться в любую точку нашей страны. А еще у нас достойная архитектура – замки, костелы, крепости и даже средневековые руины. О том, куда отправиться в путешествие, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Где у нас можно услышать, увидеть призраков? Может быть, есть какие-то таинственные места?
Елена Алинская, экскурсовод:
Гуляя по парку несвижского заповедника, можно встретить Черную Пани Несвижа.
Юлия Самусенко:
Я гуляла, честно вам скажу, не довелось, не встретились.
Елена Алинская:
А можно.
Юлия Самусенко:
В определенное время, может быть как-то. Это все?
Елена Алинская:
Нет, есть еще у нас в Минске – это не призраки, из другой серии. Есть у нас в Минске главный камень нашего города – это камень «Дед». Одна удивительная история произошла, когда я первый раз проводила экскурсию на фесте экскурсоводов. Шел дождь, 12 часов дня, и мне казалось, что никто не придет. Приходят люди – музей валунов. Заканчивается дождь, мы доходим до камня «Деда», и в этот момент начинает выглядывать солнце.
Юлия Самусенко:
Вот так, такая милая история.
Елена Алинская:
То есть так он у нас выстрелил и благословил наше путешествие. Вот такая история.
Анна Захаревич, блогер:
Кстати, еще про призраков. Есть такая усадьба в Бердовке Дембовецких, если я не ошибаюсь. Там сейчас находится дом культуры. Директор в ней очень с удовольствием водит, показывает в своих подвалах и на лестнице, рассказывает про то, как на записи видели плазмоидов. Предлагает посмотреть свой телефон – через камеру именно в подвалах, этом помещении. Так что, если хотите посмотреть, туда точно можете приехать. Он прямо экскурсию проведет, расскажет.
Юлия Самусенко:
Для любителей призраков.
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