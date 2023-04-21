Они выполнили свой долг. Отличившихся срочников проводили в запас

Новости Беларуси. За достойную службу и успехи при выполнении боевых задач. Во внутренних войсках МВД состоялся торжественный ритуал. В гарнизонном клубе войсковой части 5448 собрались 58 лучших солдат-срочников из всех соединений и воинских частей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они выполнили свой долг перед Родиной и сегодня увольняются в запас. На гражданку отличившихся парней проводили со всеми почестями. В присутствии самых дорогих и близких людей им вручили благодарности командующего внутренними войсками. Этой традиции уже более 20 лет. К слову, многие юноши, которые в свое время получили благодарности в этих стенах, сегодня продолжают службу в различных подразделениях внутренних войск и других органах системы обеспечения национальной безопасности.

Даниил Васильков: Ни разу не пожалел, что пошел служить именно в войсковую часть 3214. Потому что там отличный коллектив, офицерский состав, берут ребят хороших, с которыми приятно нести службу.

Ирина Крот: Надо детям дать служить спокойно, понять, что это такое, служба в армии. Что это нужно не только для них, но и для всей нашей Родины.

Егор Сафронов:

Здесь научили ценить коллектив, ценить товарища и поистине быть патриотом своей страны. Чтобы в любую секунду, в любое время дня и ночи стать на защиту своей Родины.

После проведения торжественного ритуала для увольняемых в запас и гостей состоялся праздничный концерт заслуженного коллектива Республики Беларусь ансамбля песни и танца внутренних войск.