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Они выполнили свой долг. Отличившихся срочников проводили в запас

21 апреля 2023 18:33
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Новости Беларуси. За достойную службу и успехи при выполнении боевых задач. Во внутренних войсках МВД состоялся торжественный ритуал. В гарнизонном клубе войсковой части 5448 собрались 58 лучших солдат-срочников из всех соединений и воинских частей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они выполнили свой долг. Отличившихся срочников проводили в запас-1

Они выполнили свой долг перед Родиной и сегодня увольняются в запас. На гражданку отличившихся парней проводили со всеми почестями. В присутствии самых дорогих и близких людей им вручили благодарности командующего внутренними войсками. Этой традиции уже более 20 лет. К слову, многие юноши, которые в свое время получили благодарности в этих стенах, сегодня продолжают службу в различных подразделениях внутренних войск и других органах системы обеспечения национальной безопасности.

Они выполнили свой долг. Отличившихся срочников проводили в запас-4

Даниил Васильков:
Ни разу не пожалел, что пошел служить именно в войсковую часть 3214. Потому что там отличный коллектив, офицерский состав, берут ребят хороших, с которыми приятно нести службу.

Они выполнили свой долг. Отличившихся срочников проводили в запас-7

Ирина Крот:
Надо детям дать служить спокойно, понять, что это такое, служба в армии. Что это нужно не только для них, но и для всей нашей Родины.

Они выполнили свой долг. Отличившихся срочников проводили в запас-10

Егор Сафронов:
Здесь научили ценить коллектив, ценить товарища и поистине быть патриотом своей страны. Чтобы в любую секунду, в любое время дня и ночи стать на защиту своей Родины.

После проведения торжественного ритуала для увольняемых в запас и гостей состоялся праздничный концерт заслуженного коллектива Республики Беларусь ансамбля песни и танца внутренних войск.

# Армия Беларуси # общество # Фотофакт

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