Пётр Симоненко: в Украине более 50% молодых людей заявляют, что не видят здесь своего будущего

8 декабря 1991 года в белорусских Вискулях подписали Беловежские соглашения. Они ознаменовали распад СССР и создание СНГ. В канун исторической даты на площадке ток-шоу « По существу » Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с экспертами обсудили политический и экономический фидбэк и оценили то, как строилась независимость.

Петр Симоненко, первый секретарь ЦК Компартии Украины:

Обратите внимание. Украину куда втянули? Украину втянули в ассоциацию. А в Европе как называется? Европейский союз. Они же не придали остракизма слову «союз». Они его используют. И неслучайно еще Соединенные Штаты Америки, как называл Владимир Ильич Ленин… А Европейский союз от союза металлургов по энергетике перешли к политическому союзу. И давайте не будем забывать о том, что нам они запрещают, а у себя создают. Почему? Потому что они решают вопросы координации, то, что связано с рынком, возможным производством, снятием проблем, которые порождает капитализм. У нас же порождение капитализма сегодня – безработица, все, что связано с неуверенностью, нищетой, тем, что люди сегодня не видят никакого будущего. У нас в Украине вообще более 50 % молодых людей по социологическим замерам заявляют, что не видят своего будущего и не связывают его с Украиной. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть: Союз обязательно будет способствовать разрешению многих проблем, с которыми сталкивается сегодня Украина.