Политолог об интервью Александра Лукашенко Наиле Аскер-заде: «Президент ещё раз продемонстрировал свою стратегию к диалогу»

Новости Беларуси. Большое и откровенное интервью нашего Президента известной российской телеведущей Наиле Аскер-заде сегодня тема для обсуждения и анализа. Часовой материал показали в воскресный прайм-тайм на телеканале «Россия-1», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе «Действующие лица» – и о большой политике, и о личных переживаниях. Интервью дал и младший сын Президента Николай Лукашенко.

«Ну я и есть батька. Нравится или не нравится, я привык к этому». Интервью Александра Лукашенко Наиле Аскер-заде