Политолог об интервью Александра Лукашенко Наиле Аскер-заде: «Президент ещё раз продемонстрировал свою стратегию к диалогу»
Новости Беларуси. Большое и откровенное интервью нашего Президента известной российской телеведущей Наиле Аскер-заде сегодня тема для обсуждения и анализа. Часовой материал показали в воскресный прайм-тайм на телеканале «Россия-1», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В программе «Действующие лица» – и о большой политике, и о личных переживаниях. Интервью дал и младший сын Президента Николай Лукашенко.
«Ну я и есть батька. Нравится или не нравится, я привык к этому». Интервью Александра Лукашенко Наиле Аскер-заде
О встрече договаривались больше года. Съемки переносили из-за плотного графика белорусского лидера. В итоге ради эксклюзива автор программы снимала интервью в канун Нового года, а монтировала передачу в сами праздники. Журналист одним словом.
Подробности в материале Евгения Пустового.
Такого Президента знают все. Наиля Аскер-заде лишь приоткрыла двери на личную территорию Александра Лукашенко.
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Два года назад российская ведущая получила «ТЭФИ». Ее проект «Действующие лица» смотрит весь русскоговорящий мир и цитирует интернет-аудитория.