Reuters: Трамп недоволен нарушением Ираном и Израилем режима прекращения огня

Американский лидер Дональд Трамп выразил свое недовольство как Ираном, так и Израилем за нарушения перемирия, особенно подчеркнув свое недовольство действиями Тель-Авива, который начал наносить удары сразу после согласия на перемирие. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Конфликт разгорелся 13 июня, когда Израиль нанес удар по иранским ядерным объектам. Иран нанес ответный удар, и в течение 12 дней стороны наносили взаимные удары. 22 июня к конфликту подключились США, атаковав Иран, а 23 июня последовала ответная реакция – ракетный удар по американской базе в Катаре.

Трамп выражал надежду, что напряжение ослабнет и станет возможен путь к миру, но обе стороны продолжали сыпать обвинениями и угрозами.