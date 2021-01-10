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Александр Лукашенко рассказал, чем займётся, когда перестанет быть Президентом

10 января 2021 17:54
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».

Наиля Аскер-заде:
Любая работа заканчивается.

Александр Лукашенко рассказал, чем займётся, когда перестанет быть Президентом-1

Александр Лукашенко:
Естественно.

Наиля Аскер-заде:
И работа Президента.

Александр Лукашенко:
Да, я уже не так остро воспринимаю то, что когда-то придется заканчивать. Раньше это остро воспринимал, а сейчас – нет.

Александр Лукашенко рассказал, чем займётся, когда перестанет быть Президентом-4

Наиля Аскер-заде:
И что будете делать? Как Обама, мемуары писать?

Александр Лукашенко:
Нет, наверное, я не для этого, чтобы писать мемуары. Хотя очень много интересного можно было бы написать. Я буду, наверное, отдыхать. Если нужно, буду помогать, чтобы сохранить кусочек этой страны, этой земли для детей. Новое поколение приходит, они должны взять на себя в ближайшее время ответственность за будущее страны.

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