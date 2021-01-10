Прямой эфир

«Ну я и есть батька. Нравится или не нравится, я привык к этому». Интервью Александра Лукашенко Наиле Аскер-заде

10 января 2021 23:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».  

«Ну я и есть батька. Нравится или не нравится, я привык к этому». Интервью Александра Лукашенко Наиле Аскер-заде-1

Читайте также:

«А вот там я совсем малыш». Показываем фото из личного архива Александра Лукашенко

«Даже трамвай, троллейбус». Сколько лет Александр Лукашенко за рулём?

«Я сладкоежка страшный, ой». Какими конфетами Александр Лукашенко кормил Наилю Аскер-заде?

«Ну я и есть батька. Нравится или не нравится, я привык к этому». Интервью Александра Лукашенко Наиле Аскер-заде-4

Какой Лукашенко отец? Кого считает другом в политике? Россия для него – это брат, союзник или сосед? Как реагирует, когда его называют Батькой? Что скажет Зеленскому при встрече? Что думает о Тихановской? Жалеет ли о встрече в СИЗО КГБ? Чем займётся, когда перестанет быть Президентом? Каким видит будущее Беларуси?  

«Ну я и есть батька. Нравится или не нравится, я привык к этому». Интервью Александра Лукашенко Наиле Аскер-заде-7

Читайте также:

«Он очень плохой пациент, отвратительный просто». Николай Лукашенко рассказал, как отец перенёс коронавирус

Александр Лукашенко о своих детях: «Воспитывать тех сыновей и Колю – это большая разница»

Александр Лукашенко рассказал, чем займётся, когда перестанет быть Президентом

«Ну я и есть батька. Нравится или не нравится, я привык к этому». Интервью Александра Лукашенко Наиле Аскер-заде-10

Президент Беларуси отвечает на вопросы, находясь за рулем автомобиля, на хоккейной площадке, во Дворце Независимости и в домашней обстановке.  

«Ну я и есть батька. Нравится или не нравится, я привык к этому». Интервью Александра Лукашенко Наиле Аскер-заде-13

Читайте также:

«Не хочу о ней говорить плохо». Как Александр Лукашенко относится к Светлане Тихановской?

Александр Лукашенко: «Я не таю никакой обиды и злобы на Володю Зеленского»

«Предлагали всё, но ели сало». Чем Александр Лукашенко угощал Путина, Меркель и Порошенко?

Все темы из интервью читайте здесь.

# Действующие лица. Интервью Александра Лукашенко Наиле Аскер-заде # общество # Александр Лукашенко # Наиля Аскер-заде # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это действительно так, я не шучу». С чего начинается рабочий день Президента?
10 января 2021 23:21

«Это действительно так, я не шучу». С чего начинается рабочий день Президента?

«А вот там я совсем малыш». Показываем фото из личного архива Александра Лукашенко
10 января 2021 23:17

«А вот там я совсем малыш». Показываем фото из личного архива Александра Лукашенко

«Даже трамвай, троллейбус». Сколько лет Александр Лукашенко за рулём?
10 января 2021 22:50

«Даже трамвай, троллейбус». Сколько лет Александр Лукашенко за рулём?