«Ну я и есть батька. Нравится или не нравится, я привык к этому». Интервью Александра Лукашенко Наиле Аскер-заде

Какой Лукашенко отец? Кого считает другом в политике? Россия для него – это брат, союзник или сосед? Как реагирует, когда его называют Батькой? Что скажет Зеленскому при встрече? Что думает о Тихановской? Жалеет ли о встрече в СИЗО КГБ? Чем займётся, когда перестанет быть Президентом? Каким видит будущее Беларуси?