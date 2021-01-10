«Ну я и есть батька. Нравится или не нравится, я привык к этому». Интервью Александра Лукашенко Наиле Аскер-заде

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».
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Какой Лукашенко отец? Кого считает другом в политике? Россия для него – это брат, союзник или сосед? Как реагирует, когда его называют Батькой? Что скажет Зеленскому при встрече? Что думает о Тихановской? Жалеет ли о встрече в СИЗО КГБ? Чем займётся, когда перестанет быть Президентом? Каким видит будущее Беларуси?
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Александр Лукашенко рассказал, чем займётся, когда перестанет быть Президентом
Президент Беларуси отвечает на вопросы, находясь за рулем автомобиля, на хоккейной площадке, во Дворце Независимости и в домашней обстановке.
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