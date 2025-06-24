В Гааге на фоне внутреннего раскола открывается саммит НАТО. Тон встречи задают события в мире, на которые, как ожидалось, сообща будут реагировать страны Альянса. Но у союзников нет единства по многим ключевым вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего разногласий вызывает новый целевой показатель расходов на оборону в размере 5 % от ВВП. Планировалось, что все государства НАТО единогласно поддержат идею, однако Испания уже оказалась в числе несогласных. Мадрид не станет увеличивать свои военные расходы, ссылаясь на невозможность такого резкого повышения отчислений на оборону. У страны нет денег на пустые траты. У Штатов – есть. Но Вашингтон тоже не собирается увеличивать свой военный бюджет.

Прогнозируется, что на фоне таких разногласий внутри НАТО эта встреча станет короткой и сфокусированной на прежних успехах Альянса. Украинской теме внимание намерены уделить минимальное. Дело в том, что американская делегация не хотела привлекать внимание к Киеву – с учетом того, что Трамп еще во время избирательной кампании обещал положить конец боевым действиям, но не смог добиться успеха, вопросы Украины решили обойти стороной.