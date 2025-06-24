Двое аферистов и их пособники задержаны за мошенничество на сотни тысяч долларов
Крупная мошенническая схема раскрыта в Беларуси. Двое аферистов и десяток их пособников задержаны сотрудниками ГУБОПиК МВД при поддержке спецназовцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Установлено, что жители Минской области 25 и 43 лет, действуя в сговоре с сообщниками, проживающими за границей, на протяжении нескольких лет путем обмана и злоупотребления доверием завладели порядка 900 тысячами долларов 45 летнего минчанина.
Потерпевшему злоумышленники обещали прибыль от инвестиций в разработку компьютерной игры и под предлогом ее доработки выманивали крупные суммы. Средства получали через подставных лиц, курьеров, банковские карты и криптокошельки. На встречах мошенники притворялись представителями британской фирмы, показывали состоятельность и связи с миллионерами. В Минске, Гомеле, Гродно, а также на территории Минского района проведено 24 обыска, изъято в разной валюте свыше 920 тысяч рублей в эквиваленте, оргтехника, банковские карты, арестовано имущество, включая три автомобиля стоимостью 120 тысяч долларов.
Олег Бобрович, начальник отдела 10-го управления по Минской области ГУБОПиК МВД:
Денежные средства от потерпевшего фигуранты получали через подставных лиц и курьеров, а также путем перевода на банковские карты и криптокошельки. Во время личной встречи для заключения фиктивного контракта злоумышленники в целях конспирации даже использовали помощь гримера, выдавая себя за представителей фирмы-разработчика игры из Великобритании. Демонстрировали свою состоятельность, убеждали в знакомствах с миллионерами. В Минске, Гомеле, Гродно, а также на территории Минского района проведено 24 обыска, в ходе которых обнаружено и изъято в разной валюте свыше 920 тысяч белорусских рублей в эквиваленте, 23 банковские карты, более 30 единиц различной оргтехники. Наложен арест на три легковых автомобиля общей стоимостью 120 тысяч долларов и иное имущество.
Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.