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Беларусь и Россия представили совместный доклад на ситуацию с правами человека в мире

24 июня 2025 10:37
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Минск и Москва представили свой взгляд на ситуацию с правами человека в мире. Внешнеполитические ведомства двух стран подготовили на эту тему совместный доклад. Документ подтверждает тесное сотрудничество Беларуси и России в правозащитной сфере. И нацелен на привлечение внимания к вызовам и угрозам, с которыми сталкивается современное международное сообщество в сфере прав человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Россия представили совместный доклад на ситуацию с правами человека в мире-2

Западные страны используют вопросы прав человека в угоду собственным политическим интересам для вмешательства во внутренние дела неугодных им государств, имеющих свою независимую внешнеполитическую повестку и отстаивающих собственные исторические, культурные, религиозные ценности и нормы. Приведенные в докладе примеры показывают необходимость объединения усилий всего конструктивно настроенного международного сообщества для борьбы с колониализмом, расизмом и нетерпимостью, а также для предотвращения попыток некоторых государств использовать международное право в своих корыстных целях. Беларусь всегда выступала и продолжает выступать за взаимоуважительный диалог в области международного сотрудничества по вопросам защиты и поощрения прав человека. 

# Беларусь-Россия # Права человека

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