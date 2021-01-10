«Он очень плохой пациент, отвратительный просто». Николай Лукашенко рассказал, как отец перенёс коронавирус

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».

Наиля Аскер-заде:

Николай, а вы болели коронавирусом?

Николай Лукашенко:

Да. Переболел уже в конце июля.

Наиля Аскер-заде:

Кто из вас первый заболел?

Николай Лукашенко:

Невозможно понять, скорее всего, одновременно.

Александр Лукашенко:

Вон, тоже стоит, видишь, доктор у меня. Я заболел, Коля и она – все втроем. Он – малыш, она – среднего возраста, а я – уже постарше. Мы по-разному переносили, я вообще на ногах перенес COVID-19. Только вот когда на КТ пришел, там мне обнаружили какое-то остаточное явление, но это остаточное явление меня очень сильно хвостом ударило.

Николай Лукашенко:

У меня трое суток была температура высокая, потом прошло.

Александр Лукашенко:

Она (врач – прим. ред.), наверное, ходила, от меня заразилась.

Врач:

Зато вас было удобно лечить, Александр Григорьевич.

Александр Лукашенко:

Что значит удобно?

Врач:

Я болела, вы болели.

Александр Лукашенко:

Ну, да, все болели.