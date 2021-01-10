«Он очень плохой пациент, отвратительный просто». Николай Лукашенко рассказал, как отец перенёс коронавирус
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».
Наиля Аскер-заде:
Николай, а вы болели коронавирусом?
Николай Лукашенко:
Да. Переболел уже в конце июля.
Наиля Аскер-заде:
Кто из вас первый заболел?
Николай Лукашенко:
Невозможно понять, скорее всего, одновременно.
Александр Лукашенко:
Вон, тоже стоит, видишь, доктор у меня. Я заболел, Коля и она – все втроем. Он – малыш, она – среднего возраста, а я – уже постарше. Мы по-разному переносили, я вообще на ногах перенес COVID-19. Только вот когда на КТ пришел, там мне обнаружили какое-то остаточное явление, но это остаточное явление меня очень сильно хвостом ударило.
Николай Лукашенко:
У меня трое суток была температура высокая, потом прошло.
Александр Лукашенко:
Она (врач – прим. ред.), наверное, ходила, от меня заразилась.
Врач:
Зато вас было удобно лечить, Александр Григорьевич.
Александр Лукашенко:
Что значит удобно?
Врач:
Я болела, вы болели.
Александр Лукашенко:
Ну, да, все болели.
Наиля Аскер-заде:
Вы послушный пациент?
Александр Лукашенко:
Разве президенты бывают послушными?
Николай Лукашенко:
Нет, он очень плохой пациент, отвратительный просто.
Наиля Аскер-заде:
Отказывается таблетки пить?
Николай Лукашенко:
Он отказывается делать все, что необходимо делать. И чем больше ему говоришь, что необходимо это делать, приводишь факты, конкретные примеры не из прекрасного далеко, а из, можно сказать, соседней палаты, что будет, если не делать – и от этого только усиливается и усиливается его отторжение к методам лечения. Просто в геометрической прогрессии.
Александр Лукашенко:
В этот раз я лечился. Потому что до Послания белорусскому народу и парламенту оставалось сколько? Пять дней? Я говорю: «У вас пять дней поставить меня на ноги».
Врач:
Александр Григорьевич, вы прошли все этапы лечения.
Александр Лукашенко:
Да, я встал. Правда, если кто-то видел, какой я был там, при этом Послании, и хорошо, что это так закончилось, потому что уже когда я ушел от трибуны, он (Николай – прим. ред.) меня за кулисами встретил. Я уже на него опирался и уходил оттуда. То есть еще очень тяжело было.
Источник фото: instagram.com/nailya_askerzade
Наиля Аскер-заде:
Хорошо, когда есть такая опора.
Александр Лукашенко:
Ну, да.
Наиля Аскер-заде:
А вы говорите – малыш. Малыш (собака – прим. ред.) на столе вот лежит.
Александр Лукашенко:
Это тоже, да. Кстати, его тоже Малыш зову.
Наиля Аскер-заде:
Вакцинироваться пока не планируете?
Александр Лукашенко:
Нет.
Николай Лукашенко:
Я не планирую вовсе.