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«Он очень плохой пациент, отвратительный просто». Николай Лукашенко рассказал, как отец перенёс коронавирус

10 января 2021 15:50
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».  

Наиля Аскер-заде:  
Николай, а вы болели коронавирусом?  

Николай Лукашенко:  
Да. Переболел уже в конце июля.  

Наиля Аскер-заде:   
Кто из вас первый заболел?  

Николай Лукашенко:  
Невозможно понять, скорее всего, одновременно.  

Александр Лукашенко:  
Вон, тоже стоит, видишь, доктор у меня. Я заболел, Коля и она – все втроем. Он – малыш, она – среднего возраста, а я – уже постарше. Мы по-разному переносили, я вообще на ногах перенес COVID-19. Только вот когда на КТ пришел, там мне обнаружили какое-то остаточное явление, но это остаточное явление меня очень сильно хвостом ударило.  

Николай Лукашенко:  
У меня трое суток была температура высокая, потом прошло.  

Александр Лукашенко:  
Она (врач – прим. ред.), наверное, ходила, от меня заразилась.  

Врач:  
Зато вас было удобно лечить, Александр Григорьевич.  

Александр Лукашенко:  
Что значит удобно?  

Врач:  
Я болела, вы болели.

Александр Лукашенко:  
Ну, да, все болели.  

«Он очень плохой пациент, отвратительный просто». Николай Лукашенко рассказал, как отец перенёс коронавирус-1

Наиля Аскер-заде:  
Вы послушный пациент?  

Александр Лукашенко:  
Разве президенты бывают послушными?  

Николай Лукашенко:  
Нет, он очень плохой пациент, отвратительный просто.  

Наиля Аскер-заде:  
Отказывается таблетки пить?  

Николай Лукашенко:  
Он отказывается делать все, что необходимо делать. И чем больше ему говоришь, что необходимо это делать, приводишь факты, конкретные примеры не из прекрасного далеко, а из, можно сказать, соседней палаты, что будет, если не делать – и от этого только усиливается и усиливается его отторжение к методам лечения. Просто в геометрической прогрессии.

Александр Лукашенко:  
В этот раз я лечился. Потому что до Послания белорусскому народу и парламенту оставалось сколько? Пять дней? Я говорю: «У вас пять дней поставить меня на ноги».  

Врач:  
Александр Григорьевич, вы прошли все этапы лечения.  

Александр Лукашенко:   
Да, я встал. Правда, если кто-то видел, какой я был там, при этом Послании, и хорошо, что это так закончилось, потому что уже когда я ушел от трибуны, он (Николай – прим. ред.) меня за кулисами встретил. Я уже на него опирался и уходил оттуда. То есть еще очень тяжело было.  

«Он очень плохой пациент, отвратительный просто». Николай Лукашенко рассказал, как отец перенёс коронавирус-4

Источник фото: instagram.com/nailya_askerzade

Наиля Аскер-заде:  
Хорошо, когда есть такая опора.  

Александр Лукашенко:  
Ну, да.  

Наиля Аскер-заде:
А вы говорите – малыш. Малыш (собака – прим. ред.) на столе вот лежит.

Александр Лукашенко:  
Это тоже, да. Кстати, его тоже Малыш зову.  

Наиля Аскер-заде:  
Вакцинироваться пока не планируете?  

Александр Лукашенко:  
Нет.  

Николай Лукашенко:  
Я не планирую вовсе.  

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