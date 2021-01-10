Александр Лукашенко о «крестовом походе» Запада в отношении Беларуси: следующей будет Россия

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».
Наиля Аскер-заде:
Вы говорили про санкции. Вас это расстраивает?
Александр Лукашенко:
Нет, я привык.
Наиля Аскер-заде:
То есть вы в Токио не собирались на Олимпиаду ехать?
Александр Лукашенко:
Упаси вас господь.
Наиля Аскер-заде:
Почему? В Сочи приезжали.
Александр Лукашенко:
Ну это же Сочи, это родной город. А тут Токио… В Токио надо еще дополнительно 10 часов. Я не расстроился. Хотя, мы, наверное, с вами в одной здесь лодке.