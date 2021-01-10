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Александр Лукашенко о «крестовом походе» Запада в отношении Беларуси: следующей будет Россия

10 января 2021 22:28
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».  

Наиля Аскер-заде:
Вы говорили про санкции. Вас это расстраивает?

Александр Лукашенко:
Нет, я привык.

Александр Лукашенко о «крестовом походе» Запада в отношении Беларуси: следующей будет Россия-1

Наиля Аскер-заде:
То есть вы в Токио не собирались на Олимпиаду ехать?

Александр Лукашенко:
Упаси вас господь.

Наиля Аскер-заде:
Почему? В Сочи приезжали.

Александр Лукашенко:
Ну это же Сочи, это родной город. А тут Токио… В Токио надо еще дополнительно 10 часов. Я не расстроился. Хотя, мы, наверное, с вами в одной здесь лодке.

Александр Лукашенко о «крестовом походе» Запада в отношении Беларуси: следующей будет Россия-4

Наиля Аскер-заде:
Под одним зонтиком. Почему Запад начал вот этот «крестовый поход» в отношении Беларуси?

Александр Лукашенко:
Чтобы ближе подобраться к вам. Поэтому имейте в виду, следующие будете вы. Поэтому вы не расслабляйтесь.

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