Александр Лукашенко о «крестовом походе» Запада в отношении Беларуси: следующей будет Россия

Наиля Аскер-заде: Вы говорили про санкции. Вас это расстраивает?

Наиля Аскер-заде:

То есть вы в Токио не собирались на Олимпиаду ехать?

Александр Лукашенко:

Упаси вас господь.

Наиля Аскер-заде:

Почему? В Сочи приезжали.

Александр Лукашенко:

Ну это же Сочи, это родной город. А тут Токио… В Токио надо еще дополнительно 10 часов. Я не расстроился. Хотя, мы, наверное, с вами в одной здесь лодке.