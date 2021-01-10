«Не хочу о ней говорить плохо». Как Александр Лукашенко относится к Светлане Тихановской?

Александр Лукашенко: Абсолютно нет. Мы выборы проводили, как и Россия, кстати, как и любое другое государство, для Беларуси. Это наше внутреннее дело. Ну а на Западе вкусы разные есть – кто-то признает, кто-то не признает. Ну, это дело вкуса. Конечно, не очень это приятно, если искренне, но уж так, чтобы это меня убивало, абсолютно нет.

Наиля Аскер-заде:

Вы общались со Светланой Тихановской?

Александр Лукашенко:

По телевизору видел.

Наиля Аскер-заде:

А кто она? Ваше определение. Явно же, что она не домохозяйка, как вы ее называете.

Александр Лукашенко:

Я никогда в жизни ее не называл домохозяйкой. И когда вы сказали, что в Telegram-каналах может любая домохозяйка высказаться, это правда. Я сразу сказал, что это намек на то, что у нас там Светлана домохозяйка. Я категорически против этих рассуждений и вообще не знаю, хозяйка она, домохозяйка или кто.