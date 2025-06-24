Израиль обвиняет Иран в нарушении режима прекращения огня

Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, несмотря на перемирие Израиля и Ирана. Оно не просуществовало и суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Израиль уже обвиняет Иран в нарушении режима прекращения огня и готовит ответ. По официальной информации ЦАХАЛ, армия зафиксировала новые ракетные пуски с иранской территории. Сам Тегеран, в свою очередь, опровергает эту информацию и сообщает, что не запускал каких-либо ракет в сторону Израиля в последние несколько часов. После неоднозначных заявлений, которые принципиально разнятся в Иране и Израиле, мир на Ближнем Востоке становится все призрачнее и уязвимее.
Ренад Мансур, старший научный сотрудник аналитического центра:
Есть несколько путей, по которым может пойти эта война. И один из них – это просто затяжной конфликт. Он заключается в том, что не существует такого рода решающей битвы, которая заканчивается миром в одночасье, конфликт, скорее всего, может занять много времени. И я думаю, что один сценарий заключается в том, что эта война на истощение.
Эскалация на Ближнем Востоке сместила акценты с других конфликтов в мире. В Киеве обеспокоены ухудшением украинского положения в связи с этим. Военная помощь США будет переориентирована на Израиль, считают эксперты, и это вызывает панику. Там пытаются всеми силами вернуть внимание Запада.