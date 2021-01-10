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Александр Лукашенко о своих детях: «Воспитывать тех сыновей и Колю – это большая разница»

10 января 2021 21:45
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».

Александр Лукашенко о своих детях: «Воспитывать тех сыновей и Колю – это большая разница» -1

Наиля Аскер-заде:
У вас трое сыновей, кого сложнее всего было растить?

Александр Лукашенко:
Я слишком был занятым человеком, когда у меня были старший и средний. На хлеб насущный надо было зарабатывать каждый день, вертеться, крутиться больше. Здесь более постоянная, стабильная жизнь. Воспитывать тех сыновей и Колю – это большая разница. У меня вот с такого на руках вырос. Я жил президентской жизнью, а он как хвостик был. А потом стал рядом. А сейчас он иногда и впереди.

Александр Лукашенко о своих детях: «Воспитывать тех сыновей и Колю – это большая разница» -4

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