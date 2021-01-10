«А вот там я совсем малыш». Показываем фото из личного архива Александра Лукашенко

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».
Александр Лукашенко:
Это в университете – слева.
Наиля Аскер-заде:
Еще студент.
Александр Лукашенко:
Ну да, мне было тогда 18-19 лет. Может… нет, 20 не было. А вот там я совсем малыш, на велосипеде.
Читайте также:
Александр Лукашенко рассказал, чем займётся, когда перестанет быть Президентом
Александр Лукашенко о своих детях: «Воспитывать тех сыновей и Колю – это большая разница»
Наиля Аскер-заде:
А сейчас не катаетесь на велосипеде?
Александр Лукашенко:
Очень часто. Если есть желание, можем на велотреке прокатиться. Тут я стреляю, это погранвойска.
Наиля Аскер-заде:
Стреляете хорошо?
Александр Лукашенко:
Ну, попадаю. Иногда.