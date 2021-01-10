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«А вот там я совсем малыш». Показываем фото из личного архива Александра Лукашенко

10 января 2021 23:17
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».  

«А вот там я совсем малыш». Показываем фото из личного архива Александра Лукашенко-1

«А вот там я совсем малыш». Показываем фото из личного архива Александра Лукашенко-3

«А вот там я совсем малыш». Показываем фото из личного архива Александра Лукашенко-5

Александр Лукашенко:  
Это в университете – слева.  

«А вот там я совсем малыш». Показываем фото из личного архива Александра Лукашенко-8

Наиля Аскер-заде:  
Еще студент.  

Александр Лукашенко:
Ну да, мне было тогда 18-19 лет. Может… нет, 20 не было. А вот там я совсем малыш, на велосипеде.

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«А вот там я совсем малыш». Показываем фото из личного архива Александра Лукашенко-11

Наиля Аскер-заде:  
А сейчас не катаетесь на велосипеде?  

Александр Лукашенко:  
Очень часто. Если есть желание, можем на велотреке прокатиться. Тут я стреляю, это погранвойска.  

«А вот там я совсем малыш». Показываем фото из личного архива Александра Лукашенко-14

Наиля Аскер-заде:  
Стреляете хорошо?  

Александр Лукашенко:
Ну, попадаю. Иногда.

«А вот там я совсем малыш». Показываем фото из личного архива Александра Лукашенко-17

«А вот там я совсем малыш». Показываем фото из личного архива Александра Лукашенко-19

«А вот там я совсем малыш». Показываем фото из личного архива Александра Лукашенко-21

«А вот там я совсем малыш». Показываем фото из личного архива Александра Лукашенко-23

«А вот там я совсем малыш». Показываем фото из личного архива Александра Лукашенко-25

«А вот там я совсем малыш». Показываем фото из личного архива Александра Лукашенко-27

«А вот там я совсем малыш». Показываем фото из личного архива Александра Лукашенко-29

«А вот там я совсем малыш». Показываем фото из личного архива Александра Лукашенко-31

«А вот там я совсем малыш». Показываем фото из личного архива Александра Лукашенко-33

«А вот там я совсем малыш». Показываем фото из личного архива Александра Лукашенко-35

«А вот там я совсем малыш». Показываем фото из личного архива Александра Лукашенко-37

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