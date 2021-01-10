«А вот там я совсем малыш». Показываем фото из личного архива Александра Лукашенко

Наиля Аскер-заде:

Еще студент.

Александр Лукашенко:

Ну да, мне было тогда 18-19 лет. Может… нет, 20 не было. А вот там я совсем малыш, на велосипеде.

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