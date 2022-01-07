«У меня такое было». Музей мопедов в Витебске возвращает посетителей в детство

Новости Беларуси. Музей мопедов открылся в Витебске. В уникальной экспозиции, а на территории СНГ похожий выставочный зал единственный, собрано около 30 двухколесных железных коней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Музей мопедов открылся в Витебске. В уникальной экспозиции, а на территории СНГ похожий выставочный зал единственный, собрано около 30 двухколесных железных коней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экспонаты собраны из разных стран. Здесь можно даже проследить эволюцию производства такого вида транспорта. С начала появления мопедов на улицах, а это 1957 год, до современности. Многое, что сейчас выставляется в зале, когда-то колесило по дорогам. Но есть и модели в единственном экземпляре, а также с нулевым километражем.
Владимир Гордеев, основатель музея мопедов:
Это музей не технических характеристик, не музей истории, а музей воспоминаний, музей эмоций. Музей возвращения в юность, детство. В этом и состоит его задача. «У меня такое было» – главный девиз музея. Сейчас у меня такого нет, я про это давно забыл, пришел, снова вспомнил и попал в это состояние.
Уже в конце января в музее мопедов появится еще один выставочный зал. Он также будет посвящен ретро-тематике. Автор планирует выставить экспозицию советских детских игрушек. Кстати, если вы принесете то, что залежалось у вас на «чердаке», то получите возможность посетить музей абсолютно бесплатно.