«У меня такое было». Музей мопедов в Витебске возвращает посетителей в детство

Новости Беларуси. Музей мопедов открылся в Витебске. В уникальной экспозиции, а на территории СНГ похожий выставочный зал единственный, собрано около 30 двухколесных железных коней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспонаты собраны из разных стран. Здесь можно даже проследить эволюцию производства такого вида транспорта. С начала появления мопедов на улицах, а это 1957 год, до современности. Многое, что сейчас выставляется в зале, когда-то колесило по дорогам. Но есть и модели в единственном экземпляре, а также с нулевым километражем.

Владимир Гордеев, основатель музея мопедов:

Это музей не технических характеристик, не музей истории, а музей воспоминаний, музей эмоций. Музей возвращения в юность, детство. В этом и состоит его задача. «У меня такое было» – главный девиз музея. Сейчас у меня такого нет, я про это давно забыл, пришел, снова вспомнил и попал в это состояние.