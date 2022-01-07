Ярмарки, концерты и театрализованные представления. Программа рождественских мероприятий в Минске

Новости Беларуси. В большие рождественские выходные для минчан подготовили большую праздничную программу – ярмарки, концерты, театрализованные представления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В большие рождественские выходные для минчан подготовили большую праздничную программу – ярмарки, концерты, театрализованные представления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, например, традиционные рождественские песни и не только можно будет услышать вечером 7 января у Дворца спорта. Там продолжает работать и рождественская ярмарка.
В Московском районе жителей приглашают на программу «Светлый праздник Рождества» в парк имени Павлова. А вот Центральный ботанический сад в эти дни повторит показы театрализованного светомузыкального шоу. Представления будут начинаться в 18:00 и 19:00.