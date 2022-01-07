Прямой эфир

Ярмарки, концерты и театрализованные представления. Программа рождественских мероприятий в Минске

07 января 2022 13:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В большие рождественские выходные для минчан подготовили большую праздничную программу – ярмарки, концерты, театрализованные представления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ярмарки, концерты и театрализованные представления. Программа рождественских мероприятий в Минске-1

Так, например, традиционные рождественские песни и не только можно будет услышать вечером 7 января у Дворца спорта. Там продолжает работать и рождественская ярмарка.  

Ярмарки, концерты и театрализованные представления. Программа рождественских мероприятий в Минске-4

В Московском районе жителей приглашают на программу «Светлый праздник Рождества» в парк имени Павлова. А вот Центральный ботанический сад в эти дни повторит показы театрализованного светомузыкального шоу. Представления будут начинаться в 18:00 и 19:00.  

# Народные гуляния # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«У меня такое было». Музей мопедов в Витебске возвращает посетителей в детство
07 января 2022 12:14

«У меня такое было». Музей мопедов в Витебске возвращает посетителей в детство

«Пожелаем всему белорусскому народу здоровья, мира, удачи». С какими мыслями верующие приходят в храм в Рождество?
07 января 2022 12:03

«Пожелаем всему белорусскому народу здоровья, мира, удачи». С какими мыслями верующие приходят в храм в Рождество?

Иерей Антоний Гуров: Рождество Христово открывает нам путь к спасению, просвещает нас светом истины
07 января 2022 11:59

Иерей Антоний Гуров: Рождество Христово открывает нам путь к спасению, просвещает нас светом истины