Ярмарки, концерты и театрализованные представления. Программа рождественских мероприятий в Минске

Новости Беларуси. В большие рождественские выходные для минчан подготовили большую праздничную программу – ярмарки, концерты, театрализованные представления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, например, традиционные рождественские песни и не только можно будет услышать вечером 7 января у Дворца спорта. Там продолжает работать и рождественская ярмарка.