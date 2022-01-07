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«Пожелаем всему белорусскому народу здоровья, мира, удачи». С какими мыслями верующие приходят в храм в Рождество?

07 января 2022 12:03
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Новости Беларуси. Православный мир 7 января отмечает Рождество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это великий праздник и один из самых важных дней в церковном календаре. Он посвящен ключевому библейскому событию Нового Завета – Рождению Спасителя (подробнее здесь).  

«Пожелаем всему белорусскому народу здоровья, мира, удачи». С какими мыслями верующие приходят в храм в Рождество?-1

Карина Верховцева, корреспондент:  
Сегодня важный и особый день для миллионов верующих, он связан с важнейшим библейским событием – явлением в мир Спасителя. Праздник начался еще накануне святого вечера. Традиционно это время, когда принято собираться в кругу самых близких и родных.  

К празднику готовились, украсили храм белыми цветами, живыми елями, конечно же, создали вертепы. Они изображают одну из главных библейских сцен – Рождение Иисуса. Согласно преданию, богомладенец явился на свет в хлеву, в пещере, среди животных. Эти и другие моменты связаны с Рождеством. Сегодня вспоминают во время праздничных служб. Прихожане ставят свечи за здоровье родных и близких, просят о заступничестве.  

Вот о чем рассказали минчане, которые пришли сегодня в храм.  

«Пожелаем всему белорусскому народу здоровья, мира, удачи». С какими мыслями верующие приходят в храм в Рождество?-4

Пожелаем всему белорусскому народу здоровья, мира, удачи и благосостояния.  

«Пожелаем всему белорусскому народу здоровья, мира, удачи». С какими мыслями верующие приходят в храм в Рождество?-7

Слава Богу, что нам есть куда прийти со своими бедами, печалями и с нашей радостью. Такие места с удовольствием посещаем, праздники в такие дни.  

«Пожелаем всему белорусскому народу здоровья, мира, удачи». С какими мыслями верующие приходят в храм в Рождество?-10

Удачи, любви, хорошего настроения, чтобы у нас всегда в жизни все получалось, сбывались наши мечты и окружали приятные люди, которые радовали бы нашу жизнь. Всех еще раз с праздником, желаю всего самого лучшего!  

«Пожелаем всему белорусскому народу здоровья, мира, удачи». С какими мыслями верующие приходят в храм в Рождество?-13

В такой праздничный день мы можем свободно посетить наш Кафедральный собор и поклониться Господу Богу за то, что он всегда с нами. Надеемся, что мы всегда будем рядом с ним.  

Двери храмов сегодня открыты весь день, до вечерней рождественской службы. Затем верующие будут праздновать Коляды до самого Крещения. В эти дни принято ходить в гости, дарить и получать подарки и, конечно же, не забывать про добрые дела.  

«Пожелаем всему белорусскому народу здоровья, мира, удачи». С какими мыслями верующие приходят в храм в Рождество?-16

Присоединиться к рождественской литургии и обряду Причащения сегодня есть возможность есть у каждого верующего здесь, в Свято-Духовом Кафедральном Соборе. В 17:00 пройдет Великая вечерня.  

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# Православные в Беларуси # общество # Карина Верховцева # Фотофакт

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