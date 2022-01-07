«Пожелаем всему белорусскому народу здоровья, мира, удачи». С какими мыслями верующие приходят в храм в Рождество?
Новости Беларуси. Православный мир 7 января отмечает Рождество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это великий праздник и один из самых важных дней в церковном календаре. Он посвящен ключевому библейскому событию Нового Завета – Рождению Спасителя (подробнее здесь).
Карина Верховцева, корреспондент:
Сегодня важный и особый день для миллионов верующих, он связан с важнейшим библейским событием – явлением в мир Спасителя. Праздник начался еще накануне святого вечера. Традиционно это время, когда принято собираться в кругу самых близких и родных.
К празднику готовились, украсили храм белыми цветами, живыми елями, конечно же, создали вертепы. Они изображают одну из главных библейских сцен – Рождение Иисуса. Согласно преданию, богомладенец явился на свет в хлеву, в пещере, среди животных. Эти и другие моменты связаны с Рождеством. Сегодня вспоминают во время праздничных служб. Прихожане ставят свечи за здоровье родных и близких, просят о заступничестве.
Вот о чем рассказали минчане, которые пришли сегодня в храм.
Пожелаем всему белорусскому народу здоровья, мира, удачи и благосостояния.
Слава Богу, что нам есть куда прийти со своими бедами, печалями и с нашей радостью. Такие места с удовольствием посещаем, праздники в такие дни.
Удачи, любви, хорошего настроения, чтобы у нас всегда в жизни все получалось, сбывались наши мечты и окружали приятные люди, которые радовали бы нашу жизнь. Всех еще раз с праздником, желаю всего самого лучшего!
В такой праздничный день мы можем свободно посетить наш Кафедральный собор и поклониться Господу Богу за то, что он всегда с нами. Надеемся, что мы всегда будем рядом с ним.
Двери храмов сегодня открыты весь день, до вечерней рождественской службы. Затем верующие будут праздновать Коляды до самого Крещения. В эти дни принято ходить в гости, дарить и получать подарки и, конечно же, не забывать про добрые дела.
Присоединиться к рождественской литургии и обряду Причащения сегодня есть возможность есть у каждого верующего здесь, в Свято-Духовом Кафедральном Соборе. В 17:00 пройдет Великая вечерня.
Иерей Антоний Гуров: Рождество Христово открывает нам путь к спасению, просвещает нас светом истины. Подробнее здесь.