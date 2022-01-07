«Пожелаем всему белорусскому народу здоровья, мира, удачи». С какими мыслями верующие приходят в храм в Рождество?

Новости Беларуси. Православный мир 7 января отмечает Рождество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это великий праздник и один из самых важных дней в церковном календаре. Он посвящен ключевому библейскому событию Нового Завета – Рождению Спасителя (подробнее здесь).

Карина Верховцева, корреспондент:

Сегодня важный и особый день для миллионов верующих, он связан с важнейшим библейским событием – явлением в мир Спасителя. Праздник начался еще накануне святого вечера. Традиционно это время, когда принято собираться в кругу самых близких и родных. К празднику готовились, украсили храм белыми цветами, живыми елями, конечно же, создали вертепы. Они изображают одну из главных библейских сцен – Рождение Иисуса. Согласно преданию, богомладенец явился на свет в хлеву, в пещере, среди животных. Эти и другие моменты связаны с Рождеством. Сегодня вспоминают во время праздничных служб. Прихожане ставят свечи за здоровье родных и близких, просят о заступничестве. Вот о чем рассказали минчане, которые пришли сегодня в храм.

Пожелаем всему белорусскому народу здоровья, мира, удачи и благосостояния.

Слава Богу, что нам есть куда прийти со своими бедами, печалями и с нашей радостью. Такие места с удовольствием посещаем, праздники в такие дни.

Удачи, любви, хорошего настроения, чтобы у нас всегда в жизни все получалось, сбывались наши мечты и окружали приятные люди, которые радовали бы нашу жизнь. Всех еще раз с праздником, желаю всего самого лучшего!

В такой праздничный день мы можем свободно посетить наш Кафедральный собор и поклониться Господу Богу за то, что он всегда с нами. Надеемся, что мы всегда будем рядом с ним. Двери храмов сегодня открыты весь день, до вечерней рождественской службы. Затем верующие будут праздновать Коляды до самого Крещения. В эти дни принято ходить в гости, дарить и получать подарки и, конечно же, не забывать про добрые дела.