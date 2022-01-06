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Андрей Русакович: то, что происходит в Казахстане, затрагивает все государства мира. Это системная проблема

06 января 2022 15:47
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Новости Беларуси. Свою оценку происходящему в Казахстане дают и в белорусском экспертном сообществе. Сложившаяся там ситуация наглядно показывает, что могло ждать нашу страну, если бы белорусские силовики в свое время дрогнули и не дали достойный отпор обезумевшей толпе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Русакович: то, что происходит в Казахстане, затрагивает все государства мира. Это системная проблема-1

Андрей Русакович, заведующий кафедрой факультета международных отношений БГУ, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
То, что происходит в Казахстане сегодня, на мой взгляд, проблема системная. Она затрагивает вообще все государства мира в той или иной степени. Мы помним, как в последние годы прокатились выступления буквально во всех странах, начиная от Соединенных Штатов и заканчивая Республикой Беларусь.

Это связано со многими вещами. На мой взгляд, увеличивается очень существенно разрыв между экономическими возможностями государств (они возрастают по большому счету) и доходами, возможностями различных слоев населения в тех или иных государствах. Это такая системная проблема. Ее называют по-разному: ловушка среднего дохода, децильный коэффициент и так далее. Но это присутствует во всех государствах.  

Щекин о Казахстане: это картинка, с которой мы столкнулись бы, если бы не преодолели подобный напор в августе 2020-го. Подробнее здесь.

# Протесты в Казахстане # общество # Андрей Русакович # Фотофакт

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