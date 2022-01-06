Щёкин о Казахстане: это картинка, с которой мы столкнулись бы, если бы не преодолели подобный напор в августе 2020-го

Новости Беларуси. Свою оценку происходящему в Казахстане дают и в белорусском экспертном сообществе. Сложившаяся там ситуация наглядно показывает, что могло ждать нашу страну, если бы белорусские силовики в свое время дрогнули и не дали достойный отпор обезумевшей толпе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Щекин, политолог:

Сам факт того, что уже 12 человек из силовых структур убиты, причем один обезглавлен, 353 покалечены, сам факт того, что уже сожгли администрацию президента, мародерство идет, побои, это говорит о том, что ситуация накаляется. Для нас всех это та картинка, с которой бы мы столкнулись в случае, если бы мы не смогли преодолеть, скажем так, подобный напор, который у нас был в 2020 году в августе.