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Щёкин о Казахстане: это картинка, с которой мы столкнулись бы, если бы не преодолели подобный напор в августе 2020-го

06 января 2022 15:46
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Новости Беларуси. Свою оценку происходящему в Казахстане дают и в белорусском экспертном сообществе. Сложившаяся там ситуация наглядно показывает, что могло ждать нашу страну, если бы белорусские силовики в свое время дрогнули и не дали достойный отпор обезумевшей толпе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Щёкин о Казахстане: это картинка, с которой мы столкнулись бы, если бы не преодолели подобный напор в августе 2020-го-1

Николай Щекин, политолог:
Сам факт того, что уже 12 человек из силовых структур убиты, причем один обезглавлен, 353 покалечены, сам факт того, что уже сожгли администрацию президента, мародерство идет, побои, это говорит о том, что ситуация накаляется. Для нас всех это та картинка, с которой бы мы столкнулись в случае, если бы мы не смогли преодолеть, скажем так, подобный напор, который у нас был в 2020 году в августе.  

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# Протесты в Казахстане # общество # Николай Щекин # Фотофакт

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