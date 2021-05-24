«Откровенные провокации». Владимир Макей назвал действия Латвии актом государственного вандализма

Новости Беларуси. О недипломатичном, если сказать мягко, поведении соседей. Речь об инциденте 24 мая в Риге. В центре города белорусский государственный флаг заменили на бело-красно-белое полотнище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас в Риге проходит чемпионат мира по хоккею и в центре установлены флаги стран-участниц. В числе главных действующих лиц – мэр Риги вместе с министром иностранных дел.

Реакция Минска была незамедлительной. Для консультаций в белорусский МИД был вызван латвийский посол. Ему заявлен решительный протест. Об этом журналистам рассказал Владимир Макей. Послу также предложено покинуть нашу страну в течение 24 часов. Вместе с ним Беларусь высылает весь дипперсонал.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Послу четко доведено, что это является циничным попранием всех и всяческих норм международного права, фактически актом государственного вандализма. И для нас абсолютно неприемлемы подобные действия, направленные против суверенного государства и суверенной нации. Это притом, что наши партнеры заявляют о якобы всесторонней поддержке нашей государственности, нашего суверенитета и независимости. А на самом деле совершают откровенные провокации, которые направлены на разрушение этого суверенитета и государственности.

Потребовано от латвийской стороны провести расследование, принести извинения и вернуть на место государственный флаг Республики Беларусь. Вручена послу соответствующая нота протеста. Мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без ответа.