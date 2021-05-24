Прямой эфир

«Откровенные провокации». Владимир Макей назвал действия Латвии актом государственного вандализма

24 мая 2021 16:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О недипломатичном, если сказать мягко, поведении соседей. Речь об инциденте 24 мая в Риге. В центре города белорусский государственный флаг заменили на бело-красно-белое полотнище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас в Риге проходит чемпионат мира по хоккею и в центре установлены флаги стран-участниц. В числе главных действующих лиц – мэр Риги вместе с министром иностранных дел.

Реакция Олега Гайдукевича на снятие госфлага Беларуси в Латвии: «Это делает та страна, которая проводит нацистские марши»

«Откровенные провокации». Владимир Макей назвал действия Латвии актом государственного вандализма-1

Реакция Минска была незамедлительной. Для консультаций в белорусский МИД был вызван латвийский посол. Ему заявлен решительный протест. Об этом журналистам рассказал Владимир Макей. Послу также предложено покинуть нашу страну в течение 24 часов. Вместе с ним Беларусь высылает весь дипперсонал.

Инцидент с госфлагом Беларуси в Риге глава нашего МИД назвал актом государственного вандализма.

«Откровенные провокации». Владимир Макей назвал действия Латвии актом государственного вандализма-4

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Послу четко доведено, что это является циничным попранием всех и всяческих норм международного права, фактически актом государственного вандализма. И для нас абсолютно неприемлемы подобные действия, направленные против суверенного государства и суверенной нации. Это притом, что наши партнеры заявляют о якобы всесторонней поддержке нашей государственности, нашего суверенитета и независимости. А на самом деле совершают откровенные провокации, которые направлены на разрушение этого суверенитета и государственности.

Потребовано от латвийской стороны провести расследование, принести извинения и вернуть на место государственный флаг Республики Беларусь. Вручена послу соответствующая нота протеста. Мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без ответа.

«Откровенные провокации». Владимир Макей назвал действия Латвии актом государственного вандализма-7

Глава МИД также подчеркнул, что Беларусь готова к симметричному ответу Латвии на отъезд дипломатов. После этого заявления буквально через несколько секунд появилась информация о высылке белорусской дипмиссии в Латвии.

# Международная политика # Владимир Макей # Мартиньш Стакис # Эдгар Ринкевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мария Захарова: шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Беларуси «шокирующим»
24 мая 2021 10:52

Мария Захарова: шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Беларуси «шокирующим»

МИД о посадке самолёта Ryanair: «Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит её намеренная политизация»
24 мая 2021 10:33

МИД о посадке самолёта Ryanair: «Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит её намеренная политизация»

Владимир Мамонтов: мне кажется, надо быть с теми, кто хочет быть с нами. С теми, кому мы нужны по-настоящему
22 мая 2021 17:34

Владимир Мамонтов: мне кажется, надо быть с теми, кто хочет быть с нами. С теми, кому мы нужны по-настоящему