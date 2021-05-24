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Дмитрий Басков: мы направили уже официальную ноту в адрес президента Международной федерации хоккея

24 мая 2021 17:23
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Новости Беларуси. Инцидент со снятием государственного флага в Риге прокомментировал председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он заявил, что официальная нота касательно этого происшествия уже отправлена в адрес президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля.

Дмитрий Басков: мы направили уже официальную ноту в адрес президента Международной федерации хоккея-1

Дмитрий Басков, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Федерация хоккея Беларуси считает жест рижской администрации актом глубокого неуважения и беспрецедентного давления по отношению к нашим спортсменам. Мы неоднократно говорили о том, что наши хоккеисты поехали на чемпионат мира доказать состоятельность нашей страны на хоккейной площадке, а не на политической трибуне, куда нас неоднократно пытались втаскивать еще в период подготовки к совместному чемпионату мира.

Мы направили уже официальную ноту в адрес президента федерации хоккея Рене Фазеля, а также в оргкомитет и Федерацию хоккея Латвии. Снятие государственного флага Республики Беларусь в пуле флагов стран-участниц считается не чем иным, как попыткой политизировать мировой хоккейный форум. Очень надеемся, что Международная федерация хоккея примет дополнительные меры защиты по отношению к странам-участникам от внешнего давления.

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# Международная политика # Дмитрий Басков # Рене Фазель # Фотофакт

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