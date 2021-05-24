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Психолог из Риги об инциденте с белорусским флагом: «Мне искренне стыдно за этот поступок мэра города, где я живу»

24 мая 2021 16:56
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Новости Беларуси. В латвийской столице белорусский государственный флаг заменили на бело-красно-белое полотнище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас в Риге проходит чемпионат мира по хоккею, и в центре города установлены флаги стран-участниц.

Возмутительный инцидент в Латвии вызвал широкую общественную реакцию. Ситуацию прокомментировала соведущая нашей воскресной рубрики «Орден Иуды», психолог из Риги Алена Дзиодзина.

Психолог из Риги об инциденте с белорусским флагом: «Мне искренне стыдно за этот поступок мэра города, где я живу»-1

Алена Дзиодзина, психолог (Рига):
Для меня как для человека с белорусскими корнями, который проживает на территории Латвии, было крайне больно это видеть. Такое ощущение, что человек взял нечто очень ценное для меня, бросил это на землю и просто потоптал своими грязными ногами.

Несмотря на то, что я родилась и выросла в Латвии, своим домом я всегда считала именно Беларусь. Это моя родина, это родина моих предков, и она всегда занимала и будет занимать особое место в моем сердце. И символ тех чувств и переживаний по отношению к родине – для меня это флаг и наш герб.

В демократических странах очень много говорится об уважении системы ценностей каждого человека. Беларусь же, наоборот, очень упрекают в ее якобы нетерпимости к иному. И глядя на то, как мэр срывает флаг моей родины, символ моих переживаний по отношению к любимой стране, я все никак не могу разглядеть: а в чем в тот момент проявляется его демократичность лично к моей системе ценностей? Как и к ценностям тех белорусов, которые пока еще проживают на территории Латвии, как и я. Ведь своим поступком человек просто плюет в душу тем белорусам, для которых флаг – это ассоциация с их переживаниями по отношению к их родной стране.

Психолог из Риги об инциденте с белорусским флагом: «Мне искренне стыдно за этот поступок мэра города, где я живу»-4

Ведь, по сути, своим поступком человек просто надругается над теми трепетными чувствами, которые связаны с символикой белорусского флага, тех этнических белорусов, которые проживают на территории Латвии. Это недемократично. Или это другое? Эта история не про демократию. И не Латвии о ней рассказывать после такого поступка нашего мэра.

От лица всех рижан я бы искренне хотела извиниться перед всеми белорусами, которым пришлось это увидеть. Мне искренне стыдно за этот поступок мэра того города, где я живу.

# Международная политика # общество # Алена Дзиодзина # Мартиньш Стакис # Фотофакт

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