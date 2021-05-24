Психолог из Риги об инциденте с белорусским флагом: «Мне искренне стыдно за этот поступок мэра города, где я живу»

Новости Беларуси. В латвийской столице белорусский государственный флаг заменили на бело-красно-белое полотнище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас в Риге проходит чемпионат мира по хоккею, и в центре города установлены флаги стран-участниц.

Алена Дзиодзина, психолог (Рига):

Для меня как для человека с белорусскими корнями, который проживает на территории Латвии, было крайне больно это видеть. Такое ощущение, что человек взял нечто очень ценное для меня, бросил это на землю и просто потоптал своими грязными ногами.

Несмотря на то, что я родилась и выросла в Латвии, своим домом я всегда считала именно Беларусь. Это моя родина, это родина моих предков, и она всегда занимала и будет занимать особое место в моем сердце. И символ тех чувств и переживаний по отношению к родине – для меня это флаг и наш герб.

В демократических странах очень много говорится об уважении системы ценностей каждого человека. Беларусь же, наоборот, очень упрекают в ее якобы нетерпимости к иному. И глядя на то, как мэр срывает флаг моей родины, символ моих переживаний по отношению к любимой стране, я все никак не могу разглядеть: а в чем в тот момент проявляется его демократичность лично к моей системе ценностей? Как и к ценностям тех белорусов, которые пока еще проживают на территории Латвии, как и я. Ведь своим поступком человек просто плюет в душу тем белорусам, для которых флаг – это ассоциация с их переживаниями по отношению к их родной стране.