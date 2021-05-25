Парламент готовит обращение к Президенту. 25 мая состоится заседание Палаты представителей седьмого созыва

Единый день голосования позволит сэкономить бюджетные средства. Все дело в том, что подобные выборы – одна из самых технически сложных и затратных процедур. Бюджету государства она обходится в сумму порядка 15 миллионов рублей.

А потому инициатива по одновременному проведению выборов и в местные Советы, и в Национальное собрание, по мнению депутатов, целесообразна. И в случае одобрения Президентом изменения могут ввести уже в 2023 году. Для этого потребуется продлить полномочия депутатов местных Советов, которые истекают в январе 2022 года.