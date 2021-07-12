Новости по тегу #Нормунд Гростиньш

Думаю, что результат существующего и гораздо более светлого взгляда со стороны Евросоюза на происходящее в Беларуси — это именно результат эффективного, порой жесткого отстаивания своих интересов. И это единственно правильный метод, как можно и нужно работать с Евросоюзом. Это, кстати, неплохо видно и на примере тех восточно-европейских стран, которые более жестко отстаивают свои интересы перед Брюсселем.
10 октября 2026 18:46
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