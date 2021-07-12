Прямой эфир

Новости по тегу #Нормунд Гростиньш

«Придётся самим работать». Политолог из Латвии о потоках мигрантов на границе с Беларусью
12 июля 2021 15:51

«Придётся самим работать». Политолог из Латвии о потоках мигрантов на границе с Беларусью

Политолог: мэр Риги и министр иностранных дел Латвии провели грязные провокации против госфлага Беларуси
25 мая 2021 06:44

Политолог: мэр Риги и министр иностранных дел Латвии провели грязные провокации против госфлага Беларуси

Политолог из Латвии: иностранное давление мешает нам вместе ЧМ по хоккею проводить и экономически сотрудничать
21 мая 2021 17:22

Политолог из Латвии: иностранное давление мешает нам вместе ЧМ по хоккею проводить и экономически сотрудничать

Политолог Нормунд Гростиньш из Латвии: Я получил распорядок дня Евросоюза на понедельник, и там будет рассматриваться снятие санкций с Беларуси
11 октября 2015 21:13

Политолог Нормунд Гростиньш из Латвии: Я получил распорядок дня Евросоюза на понедельник, и там будет рассматриваться снятие санкций с Беларуси

Саммит «Восточного партнерства» в Риге: почему Беларусь подписала декларацию с оговорками?
24 мая 2015 16:44

Саммит «Восточного партнерства» в Риге: почему Беларусь подписала декларацию с оговорками?