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Реакция Олега Гайдукевича на снятие госфлага Беларуси в Латвии: «Это делает та страна, которая проводит нацистские марши»

24 мая 2021 16:27
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Новости Беларуси. Такие вещи прощать нельзя. Это прямое оскорбление белорусского народа. Подобные слова вечером 24 мая прозвучали у стен посольства Латвии в Минске, где собралась общественность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В латвийской столице белорусский государственный флаг заменили на бело-красно-белое полотнище.

Свое мнение по этому поводу высказал депутат Олег Гайдукевич.

Реакция Олега Гайдукевича на снятие госфлага Беларуси в Латвии: «Это делает та страна, которая проводит нацистские марши»-1

Лидер либерально-демократической партии считает, что лица, которые совершили такой возмутительный поступок, в частности дипломаты, должны быть привлечены к ответственности.

Психолог из Риги об инциденте с белорусским флагом: «Мне искренне стыдно за этот поступок мэра города, где я живу»

Реакция Олега Гайдукевича на снятие госфлага Беларуси в Латвии: «Это делает та страна, которая проводит нацистские марши»-4

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я уверен, что и парламент отреагирует, МИД должен отреагировать мгновенно, и он отреагирует, я в этом убежден. Такие вещи прощать нельзя, это так не уважать нашу страну! Вы учите нас демократии, учите свободе и плюете в наш флаг. Вы снимаете флаг, где это видано? Во время войны снимали флаги. Гитлеровцы снимали наши флаги и жгли их. Вы делаете так же. И вы хотите говорить о какой-то демократии и свободе? И причем это делает та страна, которая проводит нацистские марши, та страна, которая прессует журналистов. И вы будете нас учить свободе вот так, снимая наш флаг, растоптав нашу историю, растоптав наши государственные символы?

Чтобы высказать свою точку зрения, к представителям партий и общественных организаций присоединились и рядовые белорусы. То, что произошло 24 мая в Риге, здесь назвали проявлением нацизма.

Реакция Олега Гайдукевича на снятие госфлага Беларуси в Латвии: «Это делает та страна, которая проводит нацистские марши»-7

Позор! Позор! Позор!

Реакция Олега Гайдукевича на снятие госфлага Беларуси в Латвии: «Это делает та страна, которая проводит нацистские марши»-10

Конечно, это вопиющий случай. Мы никогда не потерпим такого отношения к себе. И мы будем здесь, если надо, и не один день.

Реакция Олега Гайдукевича на снятие госфлага Беларуси в Латвии: «Это делает та страна, которая проводит нацистские марши»-13

Мы сможем отстоять свои права. Мы едины и непобедимы.

# Международная политика # общество # Олег Гайдукевич # Фотофакт

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